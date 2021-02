Evil Genius 2: un nuovo trailer ci parla delle cose che potremmo non aver notato

Rebellion ha pubblicato un nuovo trailer di Evil Genius 2 dedicato alle peculiarità del gioco che potremmo non aver notato finora. Si tratta anche di un'ottima occasione per ricordarci la data d'uscita: il 30 marzo 2021. Trovate il video in testa alla notizia.

Evil Genius 2 è il seguito di un famoso clone di Dungeon Keeper dalle atmosfere completamente differenti. Attualmente la proprietà intellettuale è in mano a Rebellion, che sta per lanciare il seguito. Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco tratta dalla pagina Steam:

Il mondo basta appena!

Evil Genius 2 è un satirico gioco di spionaggio e costruzione del covo, in cui i giocatori vestono i panni di un criminale che complotta per dominare il mondo intero. Se essere cattivi dà così tante soddisfazioni, le forze dell'ordine non hanno alcuna chance!

Costruisci il tuo originale covo del male e agisci clandestinamente, addestra una banda di criminali, difendi il tuo covo dalle forze dell'ordine e domina il mondo con un dispositivo Doomsday, in questo sequel diretto del gioco leggendario del 2004!

Costruzioni crudeli!

Ogni criminale ha bisogno di un covo, quindi scegli un'isoletta e mettici il tuo marchio! Stabilisci la configurazione della struttura interna del tuo elusivo nascondiglio per adattarlo al tuo stile di gioco e costruisci dispositivi meravigliosamente malvagi da far usare ai tuoi aiutanti.

Atroci anti-eroi!

La competenza non basta quando si gestisce un'attività criminale. Man mano che espandi e addestri la tua banda, puoi creare nuovi specialisti che ti aiuteranno ulteriormente a mandare avanti i tuoi piani malvagi! Serve qualcosa di un po' più... intimidatorio? Recluta potenti scagnozzi che rispecchiano il tuo stile di gioco: ogni genio criminale ha bisogno di un braccio destro... o di tanti!

Dispositivi subdoli!

Le forze dell'ordine arrivano sempre puntuali, quindi integra la tua banda tramite la ricerca e lo sviluppo di una serie di trappole! Fai fare un volo a quei filantropi da quattro soldi con un Pinball Bumper o tormentali con la Venus Spy-Trap. Una trappola è buona, ma tante sono... davvero perfide. Uniscile per allontanare gli intrusi in modo definitivo!

Complotti scellerati!

Metti in atto schemi diabolici per costruire un dispositivo Doomsday e dominare il mondo! Vendi la famiglia reale britannica, rapisci il governatore del Maine e fai letteralmente CUOCERE L'ALASKA. Con centinaia di potenziali obiettivi, la varietà è il sale della discordia.