Epic Games potrebbe presto quotarsi in borsa e diventare una compagnia pubblica

Epic Games potrebbe presto quotarsi in borsa, diventando una compagnia pubblica. Lo si è dedotto da alcune delle ultime mosse della dirigenza, in particolare l'assunzione di un curatore delle relazioni con gli investitori, ossia di un esperto che che si occupa di gestire il flusso di informazioni tra la compagnia pubblica, gli investitori e gli azionisti.

Proprio per questo motivo l'analista Daniel Ahmad si aspetta che presto Epic Games lancerà un'IPO (offerta pubblica iniziale, dall'inglese initial public offering), ossia offrirà i suoi titoli sul mercato, quotandosi in borsa. A confermare la possibilità dello sbarco in borsa di Epic Games anche un messaggio di Tae Kim di Bloomberg, che ha semplicemente commentato l'assunzione di un "Investor Relations" con l'emoticon "Occhi" di Twitter.

Epic Games non è sicuramente la prima compagnia dell'industria dei videogiochi a essere quotata in borsa. Se vogliamo però, questa mossa è un chiaro segno della crescita che ha fatto registrare negli ultimi anni, grazie al successo planetario di Fortnite e alla diffusione dell'Unreal Engine 4.