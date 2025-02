Final Fantasy 7 Remake, Rebirth e FF16 su Xbox avrebbero dei periodi di uscita previsti, per un noto leaker

Il leaker NateTheHate ultimamente è tornato alquanto alle luci della ribalta per aver anticipato in maniera corretta alcune cose, come il trailer di presentazione di Nintendo Switch 2, dunque torna ad essere preso in considerazione con le sue voci di corridoio, che in questo caso riguardano Final Fantasy 7 Remake, Final Fantasy Rebirth e Final Fantasy 16, tutti a quanto pare in arrivo su Xbox con periodi di uscita più o meno definiti.

In verità di preciso non c'è ancora molto, ma quantomeno le indicazioni sono più circoscritte di quanto è stato detto finora sui giochi in questione per la console Microsoft. Tuttavia, considerando da quanto tempo girano voci di questo genere su tali titoli senza ancora essere state confermate, prendiamo la questione con le solite pinze dedicate alle voci di corridoio.

In ogni caso, considerando la nuova politica di Square Enix e il fatto che abbia detto chiaramente di voler aprirsi a più piattaforme includendo anche Xbox, non è certo folle pensare che i titoli in questione siano effettivamente in arrivo.