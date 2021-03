Fantasian, trailer della storia e trailer sulla particolare funzione Dimengeon rilasciati

Mistwalker ha pubblicato due trailer dell'attesissimo gioco di ruolo giapponese Fantasian: uno è il classico trailer della storia; l'altro è un trailer di gameplay in cui viene spiegato il sistema di combattimento. In particolare viene illustrata la funzione Dimengeon, che promette di rendere molto più appassionanti gli scontri, anche quelli con le creature più deboli.

In Fantasian i combattimenti saranno in classico stile gioco di ruolo giapponese. Quindi ci saranno degli incontri casuali sulla mappa che di tanto in tanto spezzeranno l'esplorazione. Volendo però sarà possibile attivare il sistema Dimengeon, che trasporterà i mostri incontrati in un'altra dimensione, consentendo di affrontarli tutti insieme in un secondo momento, in battaglie che promettono di essere davvero spettacolari. Pare che massimo si potranno accumulare trenta creature nel Dimengeon, almeno questo è ciò che si capisce dal contatore nella parte alta dello schermo visibile nel video. Chi se non il team di sviluppo di Hironobu Sakaguchi poteva provare a rinnovare il genere dei Final Fantasy senza trasformarlo in qualcos'altro?

Nel video possiamo comunque vedere altri dettagli interessanti sul sistema di combattimento di Fantasian, come gli incantesimi direzionabili, possibilità utilissima quando si affrontano più nemici, e alcuni boss, davvero grossi e apparentemente potenti. Possiamo anche ammirare i fondali modellati su dei diorami, come precedentemente riportato.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Fantasian è in sviluppo per sistemi iOS, per Mac e per tvOS e sarà disponibile in esclusiva per gli abbonati Apple Arcade, il servizio in abbonamento di Apple dedicato ai videogiochi.

Vediamo anche le prime immagini di gioco: