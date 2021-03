Final Fantasy 7 Remake Intergrade: tante nuove immagini e dettagli da Square Enix

Final Fantasy 7 Remake Intergrade - un ritratto di Aeris

Square Enix ha pubblicato tante nuove immagini di Final Fantasy 7 Remake Intergrade per PS5, accompagnandole con dei dettagli inediti sul gioco. In particolare ha spiegato più diffusamente le novità della versione PS5 e ha parlato del DLC esclusivo con protagonista Yuffie Kisaragi.

Riguardo alle migliorie grafiche si parla di sistema di illuminazione potenziato, di texture e fondali più definiti, di nebbia più realistica, e di diverse modalità grafiche: la "Graphics Mode", che darà la priorità ai 4K e, la "Performance Mode" che darà priorità al framerate, portandolo a 60fps. Ci sarà anche una "Photo Mode", per catturare immagini di gioco.

Il publisher ha ribadito che chi possiede la versione PS4 di Final Fantasy VII Remake potrà accedere a quella PS5 gratuitamente, portandosi dietro i salvataggi (in Giappone si dovranno pagare 100 yen). Il DLC di Yuffie sarà comunque un acquisto separato.

Parlando di quest'ultimo, racconterà del tentativo di Yuffie, insieme al suo collega Sonon, di rubare la Ultimate Materia infiltrandosi nella Shinra Electric Power Company. Per farcela i due potranno fare base nel quartier generale degli Avalanche.

Il passato di Yuffie è ben conosciuto dai fan di Final Fantasy VII. Più interessante quello di Sonon Kusakabe, un soldato nato a Wutai, addestrato da Godo Kisaragi, il padre della ragazza. È anche un conoscitore del kempo e del bojutsu. Per colpa della Shinra, Sonon ha iniziato a combattere in giovane età e non ha mai smesso. Da qui deriva il suo grande risentimento verso la multinazionale.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy VII Intergrade sarà disponibile a partire dal 10 giungo 2020.