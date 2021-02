Final Fantasy VII Remake Intergrade, anteprima

Il leak di una possibile conversione di Final Fantasy VII Remake da PlayStation 4 a PlayStation 5 girava già da qualche tempo, specialmente dopo che Square Enix aveva registrato il marchio Final Fantasy VII: Ever Crisis. Salta fuori che quello è uno dei due titoli mobile che sono stati presentati in contemporanea, una sorta di avventura a capitoli che racconta da capo tutte le storie comprese nella cosiddetta Compilation of Final Fantasy VII. L'altro, Final Fantasy VII: The first SOLDIER, sarà addirittura un battle royal multigiocatore ambientato molto tempo prima dell'avventura di Cloud e compagnia. L'update per PlayStation 5, però, esiste davvero, e si intitola Final Fantasy VII Remake Intergrade : arriverà il prossimo 10 giugno, sarà gratuito per chi possiede già la versione PlayStation 4, e comprenderà un DLC a pagamento incentrato su Yuffie Kisaragi.

L'avventura di Yuffie e Sonon

Ad aprire il trailer, che poi è stato l'ultimo dello State of Play, è stato proprio il DLC incentrato su Yuffie, un capitolo aggiuntivo che vede la nostra simpatica ninja comparire a Midgar più o meno nel periodo in cui Cloud rimane separato da Tifa e Barret dopo lo scontro al Reattore 5. In realtà, i fan più attenti si saranno già ricordati che Yuffie non avrebbe dovuto trovarsi lì in quel momento della storia, ma come ormai abbiamo capito un po' tutti, Tetsuya Nomura e Kazushige Nojima stanno riscrivendo la trama di Final Fantasy VII, arricchendo il canovaccio originale di sottotrame che servono a caratterizzare ancora meglio il cast e il mondo di gioco. La presenza di Yuffie a Midgar è quello che potremmo definire un retcon, insomma, ed è ancora troppo presto per capire quanto inciderà sulla narrativa generale.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: ecco Yuffie Kisaragi.

Sappiamo che Yuffie si è recata a Midgar per recuperare una Materia custodita nel palazzo della Shinra, e che ad assisterla nella sua missione c'è un personaggio completamente inedito che si chiama Sonon Kusakabe: questo guerriero, che accompagna e protegge Yuffie nella sua missione, combatte impugnando un bastone, ma nel trailer non l'abbiamo visto ai comandi diretti del giocatore, sebbene sia altamente probabile che si possa controllare direttamente come succedeva con Tifa, Barret e gli altri nel titolo originale. Il trailer ci ha mostrato le capacità di movimento di Yuffie, che può persino correre sulle pareti e tirare il suo shuriken per raccogliere gli oggetti a distanza. Il sistema di combattimento non sembra essere cambiato più di tanto, ma sembra che Yuffie possa lanciare l'arma e richiamarla all'occorrenza come abilità speciale; abbiamo inoltre visto un paio di spettacolari attacchi cinematici che Yuffie e Sonon eseguono insieme, ma non è chiaro se si tratti soltanto di un colpo di grazia sceneggiato di proposito oppure una specie di Limit combinata.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: Yuffie e Sonon nel nuovo DLC.

Certo, il personaggio di Sonon rappresenta un'interessante incognita che possiamo assimilare a quella di Rouge, il SOLDIER ideato appositamente per il Remake che Cloud affrontava un paio di volte nel corso della storia, ma che alla fine non cambiava affatto lo svolgimento degli eventi. Più preoccupanti, invece, le brevi sequenze che vedono Yuffie e Sonon alle prese coi membri del Deepground, un'unità militare segretissima della Shinra meglio delineata nel controverso Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus. Sebbene facesse parte della Compilation canonica, molti giocatori hanno preferito dimenticare, negli anni, quella mediocre avventura con protagonista Vincent Valentine: oltre a essere un titolo deludente sotto il profilo del gameplay, Dirge of Cerberus era anche pessimo sul versante narrativo, e introduceva alcuni tra gli antagonisti più bislacchi e dimenticabili del franchise. Tra essi spiccava Weiss, il capo dei Tsviet geneticamente modificati alla guida del Deepground.

Final Fantasy VII Remake Intergrade: Sonon Kusakabe è un personaggio inedito.

Weiss si intravede chiaramente sul finale del trailer e questo ha riportato a galla una serie di ricordi che avremmo preferito restassero sepolti. Riesumare Weiss significherebbe rimettere le mani a una sottotrama che speravamo Nomura avesse dimenticato, quella di Genesis Rhapsodos, forse la sua creazione più controversa in assoluto. In fondo, gli Tsviet sono stati biologicamente modificati coi suoi geni, e Genesis - ideato per il prequel Crisis Core - ricompariva nel finale di Dirge of Cerberus per prendere con sé il corpo di Weiss. Nomura non ha mai proseguito questa sottotrama e il nostro timore è che la sua ossessione per il cantante Gackt, che prestava le fattezze e la voce a Genesis, potrebbe indurlo a sfruttare il Remake per raccontare una storia che a quanto pare gli frulla ancora nella testa. Fortunatamente, stando a quanto dichiarato dallo stesso Nomura in una recente intervista, Weiss dovrebbe essere soltanto un boss opzionale nel simulatore VR costruito da Chadley, un cammeo che aveva fortemente voluto già nella versione originale dello scorso anno e che il team non era riuscito a implementare fino a oggi.