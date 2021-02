Famicom Detective Club: uno sguardo alla visual novel investigativa d'altri tempi

Se nel corso del Nintendo Direct del 17 febbraio vi siete chiesti cosa fosse Famicom Detective Club, di sicuro non siete stati i soli: questa visual novel investigativa affonda infatti le proprie radici alla fine degli anni '80 e non ha lasciato i confini giapponesi fino a oggi, o meglio fino al 14 maggio quando sarà pubblicata una versione rivisitata su Nintendo Switch. A seguito del successo, su Famicom Disk System, di avventure testuali quali ad esempio Shin Onigashima (anch'esso relegato al solo Giappone ma conosciuto per la sua elevata difficoltà e inserito dall'allora Famicom Tsūshin tra i migliori giochi di sempre), Nintendo decide di passare al ben saldo genere investigativo: viene così sviluppato Famicom Tantei Club, che si compone di due capitoli principali più una sorta di sequel diviso in tre parti e pubblicato per Satellaview - BS Tantei Club: Yuki ni Kieta Kako (Broadcasting Satellite Detective Club: The Past Lost to Snow). Ancor più sconosciuto, questo terzo gioco vede come protagonista Ayumi Tachibana, che nei titoli precedenti è stata la partner del protagonista senza nome. A differenza degli altri non è mai stato ripubblicato e lo stesso remake della serie non lo comprende, a meno di non aspettarselo come DLC post lancio.

Famicom Detective Club: The Missing Heir Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha, cover dei due dischi di gioco

Il primo capitolo a essere pubblicato è Famicom Tantei Club: Kieta Kōkeisha, in inglese Famicom Detective Club: The Missing Heir, diviso in due dischi datati il primo 27 aprile 1988 e il secondo 14 giugno 1988. È stato prodotto nientemeno che da Gunpei Yokoi e scritto da Yoshio Sakamoto, entrambi figure chiave nella divisione Nintendo Research & Development 1. Nei panni del giovane protagonista, veniamo ritrovati ai piedi di una scogliera da un uomo di nome Amachi solo per scoprire di aver perso la memoria e non avere dunque idea di come siamo arrivati lì. Dopo esserci ripresi sarà una ragazza di nome Ayumi (sì, proprio quella menzionata nel paragrafo precedente) a rivelarci che lavoriamo per l'Agenzia Investigativa Utsugi, occupata nell'indagine sulla morte sospetta di Kiku Ayashiro, capo della società Ayashiro e proprietario di una tenuta. Circolano leggende su una maledizione che andrebbe a colpire chiunque cerchi di rubare il tesoro degli Ayashiro: con questa informazione in mente scaveremo nella vicenda, interrogando le persone, esaminando scene del crimine e raccogliendo indizi che possano condurci alla verità. Un murder mystery fino al midollo, con quel pizzico di sovrannaturale che non guasta mai, del quale però risulta difficile ripercorrere le tracce non essendo mai stato localizzato fuori dal Giappone: la mancanza di una patch amatoriale, come spesso succede per giochi chiusi entro i confini natii, ha reso molto difficile fruirlo e dunque portarlo allo stesso livello di notorietà del capitolo successivo, che invece gode di una traduzione non ufficiale inglese capace di renderlo accessibile a molte più persone. Ciononostante sappiamo che Famicom Detective Club: The Missing Heir, assieme al titolo seguente, è stata la prova del fuoco per Yoshio Sakamoto prima che ricevesse il meritato successo per il suo lavoro su Metroid. Non solo. Il gioco è stato ispirato dagli horror di Dario Argento ma soprattutto da Portopia Renzoku Satsujin Jiken (The Portopia Serial Murder Case), una delle prime visual novel pubblicata, ideata da Yūji Horii - altro nome di rilievo nell'industria. Datato 1983, sviluppato da Chunsoft e pubblicato da Enix, il gioco è stato distribuito per NEC PC-6001 e convertito poi su home computer e NES ma non sono mancate versioni per cellulare. Portopia Renzoku Satsujin Jiken, cover del gioco Il successo di Portopia, unito all'essere precursore e primo esempio di visual novel, l'ha portato a venire paragonato al ruolo avuto da colossi come Super Mario Bros. quando si parla della definizione di un genere. Non stupisce dunque il fatto che Famicom Detective Club: The Missing Heir possa esservisi ispirato, né che questa cosiddetta perla nascosta abbia influenzato un game director quale Hideo Kojima fino al punto da spingerlo a omaggiare il gioco tanto in Metal Gear Solid V: Ground Zeroes quanto in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Non c'è purtroppo altro da aggiungere sul primo capitolo della serie, se non che il suo successo ha portato a un ancora più affermato sequel e che in Giappone il titolo è stato inserito nella raccolta Famicom Mini per GBA e distribuito su Virtual Console per Wii, Wii U e Nintendo 3DS.