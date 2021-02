Call of Duty Black Ops Cold War: la modalità Prop Hunt torna, per la gioia dei fan

Prop Hunt torna in Call of Duty Black Ops Cold War. Tramite Twitter, il team di sviluppo Treyarch Studios ha annunciato il ritorno della modalità affermando che è stata molto richiesta dai giocatori. Prop Hunt è apparsa in molteplici giochi di COD nel corso degli anni ed è diventata una delle preferite dei fan.

Nel caso nel quale non la conosciate, sappiate che si tratta di una modalità nella quale due team di scontrano. Un team è composto da Cacciatori, normali giocatori, e l'altro è composto da Oggetti, ovvero giocatori trasformati in oggetti casuali che devono nascondersi nella mappa. Lo scopo degli Oggetti è sopravvivere fino alla fine del match mentre i Cacciatori li cercano per eliminarli. Gli Oggetti non hanno modo di attaccare, ma possono cambiare forma, posizionare esche per attirare i Cacciatori e possono stordirli entro un certo raggio, per rallentare la loro ricerca. Ogni trenta secondi, però, gli Oggetti emettono un fischio che aiuta i Cacciatori a identificare la posizione. Ora questa modalità è presente anche in Call of Duty Black Ops Cold War.

Il punto di forza di questa modalità è sicuramente il notevole cambio di ritmo e di meccaniche rispetto alle modalità classiche di Call of Duty Black Ops Cold War (e di altri capitoli, ovviamente). Questa aggiunta sarà gradita ai fan: è (spesso) un bene quando gli sviluppatori vengono incontro alle richieste dei giocatori.

Ecco infine tutte le novità della Stagione 2 di Call Of Duty Black Ops Cold War e Warzone e l'intervista agli sviluppatori.