Death Stranding per PS5 ed Extended Edition per PS4 già pronte, dice un insider

Death Stranding sembra sia in arrivo su PS5 con una versione specifica, che dovrebbe coincidere con il rilascio di una Extended Edition su PS4, con l'annuncio di queste nuove versioni atteso tra poco, in base a quanto riferito da un presunto insider.

La notizia si ricollega a una voce di corridoio già emersa a gennaio, in base alla quale ci sarebbe una Death Stranding: Extended Edition in arrivo su PS4 in concomitanza con l'arrivo del gioco su PS5, con una revisione generale degli aspetti tecnici sulla console next gen, ma non c'è stata ancora conferma ufficiale sulla questione.

Il medesimo insider (o presunto tale) che aveva fatto la rivelazione all'epoca è tornato alla carica, sostenendo che si sarebbe aspettato una presentazione già in questi giorni, considerando che "il gioco è pronto", secondo la fonte, e aspetta solo di essere annunciato. L'insider in questione sarebbe l'utente Navtra di ResetEra, che viene ripreso anche da WCCFtech considerandolo fonte affidabile per aver azzeccato qualche informazione in passato, come l'esclusività di Final Fantasy 16 con PS5.

Non è moltissimo, a dire il vero, tuttavia lo facciamo bastare per prendere in considerazione la possibilità, in attesa di eventuali notizie. D'altra parte, che Death Stranding possa ottenere un adattamento specifico per PS5 rientrerebbe semplicemente nel normale modus operandi che abbiamo visto finora per molti giochi PS4 di grosso calibro uscito nell'ultimo anno, dunque l'idea è sensata, così come un corrispondente aggiornamento della versione PS4.

Il gioco di Hideo Kojima è stato anche protagonista di un particolare crossover con Cyberpunk 2077, nei giorni successivi al lancio di quest'ultimo.