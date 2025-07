Death Stranding sta aiutando i giocatori inglesi a superare i controlli dell'età per i siti porno

Oggi, nel Regno Unito è entrato in vigore l'Online Safety Act , che richiede controlli "rigorosi" sull'età per accedere ai contenuti per adulti online (siti porno e affini). Gli utenti in cerca di lezioni di anatomia hanno però impiegato pochissimo a trovare un escamotage per aggirare le restrizioni: Death Stranding . Nella sostanza, alcune persone stanno utilizzando i selfie di Sam Porter Bridges per aggirare la verifica dell'età su Discord, dove c'è un grande smercio di porno.

Connessioni stabilite

La testata PC Gamer ha provato a fare lo stesso per verificare la veridicità di quanto affermato sui social ed effettivamente, il redattore che se n'è occupato è riuscito a bypassare il nuovo sistema di verifica e a "trafugare" contenuti NSFW senza che il sistema rilevasse alcuna intrusione.

Insomma, finalmente Death Stranding mantiene ciò che promette, ossia di creare connessioni. Nel caso tra i minorenni e i contenuti pornografici, ma sono dettagli. Chiaramente prendete il tutto come una mera curiosità, anche perché in Italia non ci sono ancora simili restrizioni e, chiaramente, nel Regno Unito dovrebbe essere un reato aggirarle in questo modo.

K-id, il sistema di verifica dell'età di Discord, funziona in due modi: scansione del volto o scansione di un documento d'identità. Il secondo è abbastanza chiaro. Il primo invece utilizza algoritmi per stimare l'età apparente del volto e decidere se puoi accedere ai contenuti per adulti. La verifica dell'età viene richiesta: quando si cerca di sbloccare o modificare le impostazioni del Filtro per contenuti sensibili; quando si modificano le impostazioni per le richieste di messaggi; quando si tenta di accedere a canali con restrizione 18+.

Secondo la pagina di supporto di Discord, K-id non conserva in modo permanente né i video selfie né i documenti caricati, una volta verificata l'età. Quindi Sam Porter Bridges può essere usato ogni volta che si vuole, preparandolo tramite la modalità foto di Death Stranding. Norman Reedus sarà contento di sapere che non passerà come il più grande consumatore di porno del Regno Unito.