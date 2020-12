Death Stranding: trailer del crossover con Cyberpunk 2077

Kojima Production ha rilasciato il trailer dedicato al crossover tra Death Stranding e Cyberpunk 2077, il famigerato gioco di CD Projekt RED. Il filmato ci mostra il protagonista del videogame di Kojima, Sam Porter, che viaggia su una motocicletta rossa e bianca e "indossa" il braccio meccanico di Johnny Silverhand, oltre a un paio di occhiali da sole. Sam, sul viso, ha anche un innesto cybernetico. Anche se non mostrati, sono presenti anche nuovi ologrammi.

Ci sono però anche contenuti di natura ludica: infatti, con l'update 1.05, saranno aggiunte nuove missioni che includono nuovi personaggi e lore provenienti dal mondo di Cyberpunk 2077. Ci saranno anche nuovi equipaggiamenti, sia cosmetici che di valore ludico. Viene poi aggiunta in Death Stranding una funzione Hacking che permette di disabilitare i palo-sensori dei Muli, stordire i nemici con l'Odradeks e causare cortocircuiti nei veicoli nemici.

Non si tratta, inoltre, dell'unico collegamento tra i due giochi. Come vi abbiamo segnalato recentemente, infatti, all'interno di Cyberpunk 2077 è presente un easter egg che lega i due giochi più del previsto.

Tutti i contenuti per Death Stranding sono disponibili unicamente per la versione PC: in questo momento non ci sono informazioni legate al possibile rilascio per la versione PS4. Questo cross-over segue quello dedicato ad Half-Life Alyx.