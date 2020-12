Assassin's Creed Valhalla vende un boost permanente per gli XP e il denaro

Assassin's Creed Valhalla, da ora, vende nel proprio negozio in-game un boost per gli XP e per il denaro del valore di +50%. Si tratta di un potenziamento permanente e valido per tutti i salvataggi del gioco, presenti e futuri. In poche parole, è un modo per velocizzare l'avanzamento del gioco spendendo denaro reale.

Precisamente, all'interno di Assassin's Creed Valhalla sono disponibili due oggetti "Utilità" nel negozio. Il primo include il boost +50% per gli XP, mentre il secondo include anche il boost per il denaro. I prezzi sono rispettivamente 1.000 crediti Helix (pari a 10 euro) e 1.500 crediti Helix (pari a 15 euro). L'informazione è stata condivisa da GameInformer che ha contattato Ubisoft la quale, tramite un proprio portavoce, ha risposto come segue.

"Man mano che sempre più nuovi contenuti diventano disponibili, vogliamo dare ai giocatori la possibilità di far avanzare il proprio progresso nel gioco. Le Utilità permettono ai giocatori, che hanno poco tempo per esplorare completamente Assassin's Creed Valhalla, di acquistare i migliori equipaggiamenti e oggetti accelerando l'avanzamento dei progressi. Per esempio, questi giocatori possono acquistare delle mappe che svelano i punti di interesse nel mondo di gioco, ma devono comunque raggiungerli e giocare per ottenere le ricompense".

In poche parole, tutti i boost per Assassin's Creed Valhalla sono pensati per risparmiare tempo. Trattandosi poi di un gioco single player, non ci sono tutti quei rischi insiti nelle modalità online, che sarebbero dominate da chi paga di più. Non si tratta di una novità per la serie: Odyssey, infatti, includeva dei boost simili, ma in quel caso il gioco era naturalmente lento nei potenziamenti. Valhalla, invece, ha un ritmo migliore e quindi meno giocatori sentiranno il bisogno di sfruttare questo boost permanente.

Infine, vi segnaliamo che il prossimo episodio di Assassin's Creed sarà ambientato nuovamente in Francia, secondo nuovi rumor.