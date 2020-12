PS5: lancio deludente in Giappone secondo Bloomberg, dubbi sul successo della console

PS5 è stata protagonista di un lancio deludente in Giappone, o comunque non ai livelli che si si sarebbe potuti aspettare, e la questione pone dei dubbi sul successo anche a medio-lungo termine della console in tale paese, secondo l'analisi di Bloomberg.

L'articolo di Takashi Mochizuki si riferisce esclusivamente alla situazione in Giappone, è bene ricordarlo, dove effettivamente il lancio ha fatto segnare numeri piuttosto bassi, ma questo anche a causa della scarsità di unità messe a disposizione.

Mochizuki cita diverse cause per il problema delle poche PS5 disponibili e dunque vendute, riprendendo anche il discorso che era già stato portato avanti da Bloomberg sulle difficoltà di produzione incontrate da Sony sui nuovi chip AMD in termini di rendimento (yield). La questione era stata smentita ufficialmente da Sony, tuttavia senza voler commentare nello specifico numeri e dettagli sulla produzione dell'hardware, dunque evidentemente alcuni analisti restano fermi nella loro visione.

Fatto sta che le console in vendita in Giappone sono state davvero poche e gli scalper, ovvero i bagarini, hanno colpito anche in tale zona con notevole forza, complicando ulteriormente la possibilità di accesso alle console per gli acquirenti standard.

"PS5 potrebbe mancare una possibilità fondamentale di entrare in una spirale positiva di vendita hardware-software", ha affermato Kazunori Ito di Morningstar Research, "Il picco della piattaforma potrebbe essere basso e i ricavi non forti come ci saremmo aspettati", secondo l'analista, questo sempre per quanto riguarda il Giappone, dove PS5 deve scontrarsi contro un avversario veramente tosto come Nintendo Switch, che domina in maniera imbarazzante la scena.

Secondo Bloomberg, una prova della difficoltà in cui si trova al momento PS5 è visibile nel tie ratio della console in Giappone, ovvero la quantità media di giochi per ogni console venduta: in base ai dati rilevati sul mercato nipponico, sembra che sia stato venduto un gioco ogni 3 console PS5 finora, in media. C'è da dire che il dato si riferisce al mercato retail, dunque non prendendo in considerazione il digitale è sicuramente parziale, ma bisogna anche aggiungere che il pubblico giapponese è solitamente molto legato ai giochi su formato fisico, che rappresentano ancora la maggior parte delle vendite software.

Il grafico qui sotto mostra come, secondo i dati di Famitsu, nel primo mese Sony abbia venduto in Giappone 213.000 console e solo circa 63.000 copie dei tre titoli di maggio successo, mentre i medesimi dati per quanto riguarda Nintendo Switch parlano di 525.000 console e circa 510.000 giochi.

Pur essendo un dato parziale, secondo Bloomberg potrebbe indicare che gran parte delle PS5 vendute non sono effettivamente attive e una buona parte di queste potrebbe dunque essere in mano ai rivenditori di seconda mano, ovvero i bagarini.