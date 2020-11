PS5 e Xbox Series X|S: primi dati di vendita al lancio in Giappone, piuttosto bassi

PS5 e Xbox Series X|S sono disponibili in Giappone e dal paese del Sol Levante arrivano i primi dati di vendita relativi al lancio delle due console in tale mercato, che come da tradizione vedono un vantaggio enorme a favore della console Sony ma con entrambi i prodotti sold out e comunque un lancio nettamente sottotono per entrambe rispetto ai precedenti.

Secondo quanto riportato da Famitsu, PS5 ha totalizzato 118.000 unità vendute in 4 giorni di presenza sul mercato, mentre Xbox Series X|S (non ci sono al momento dati specifici per le due versioni) ha venduto in totale 21.000 unità in 6 giorni. Ovviamente c'è una notevole sproporzione in favore della console Sony, ma considerando che anche quella Microsoft è andata esaurita questo fa capire come la compagnia americana abbia comunque distribuito una quantità decisamente limitata di console in Giappone.

Per entrambe le console, riporta Famitsu, è stato registrato il sold out: oltre all'esaurimento dei preorder nel giro di poco tempo, anche le console disponibili in negozio erano in quantità estremamente limitata, spingendo i rivenditori a organizzare delle lotterie per poter accedere all'acquisto di PS5 e Xbox Series X|S.

In generale, trattandosi di dati registrati sulla base di una settimana, non si tratta di grandi numeri in nessuno dei due casi, ma questo è causato dalla quantità molto limitata di scorte di console che sono state messe a disposizione in questa prima mandata.

Per fare un paragone con i precedenti, PS4 ha venduto 340.000 unità nella prima settimana in Giappone, PS3 vendette 86.000 unità e PS2 ben 618.000 unità al lancio nella prima settimana, dunque è chiaro come i numeri di PS5 siano decisamente bassi, ma anche viziati da una quantità di scorte veramente esigua messa a disposizione. Allo stesso modo, anche Xbox One ha venduto di più nella sua settimana di lancio in Giappone con circa 24.000 unità, sebbene la differenza in questo caso sia decisamente più piccola.

Il gioco più venduto in Giappone al lancio su PS5 è Marvel's Spider-Man: Miles Morales con 18.640 copie, mentre Demon's Souls si piazza in seconda posizione a breve distanza con 18.607 copie, da notare peraltro la mancanza di giochi puramente nipponici al lancio sul mercato.