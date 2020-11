WRC 9, la recensione su PS5: stesso gioco di sempre, ma con il DualSense cambia tutto!

Cosa rimane da dire di WRC 9 che non sia già stato detto, scritto e mostrato? Poco, molto poco, a patto che non ci si riferisca alla versione per la nuova arrivata in casa Sony, che ci ha spinto a tornare sulle polverose piste del gioco Kylotonn per buttar giù una nuova recensione di WRC 9 su PS5. Sebbene il simulatore ufficiale del World Rally Championship sia essenzialmente lo stesso, gli sviluppatori sono stati abbastanza scaltri da supportare al massimo il nuovo DualSense con tutti i suoi innovativi feedback, in modo da migliorare considerevolmente l'esperienza di gioco e far tornare a parlare del prodotto. Ma partiamo dal principio...

WRC 9 non è un capitolo rivoluzionario, ma non possiamo nemmeno fargliene una colpa visto che come tutti i titoli sportivi è costretto a raccontare una stagione fantasma, segnata indelebilmente dall'emergenza Covid-19. Si è così deciso di lavorare per perfezionare, invece che per stravolgere, mettendo a punto un gioco che sicuramente farà storcere il naso a chi si aspettava novità più tangibili, mantenendo comunque alta l'attenzione di chi è alla ricerca di un gioco di rally ma è da tanto che non ne acquista uno. Del resto la scelta di chi vuole provare esperienze simili non è esattamente difficile, visto che al momento esistono due fiochi di rally degni di questo nome: il super simulativo Dirt Rally 2.0 di Codemasters e il più amichevole, ma poi nemmeno così permissivo, WRC. Considerando che Dirt Rally richiede per le sue sfide più autorevoli un volante, preferirgli il gioco Kylotonn per molti è una scelta effettivamente obbligata.