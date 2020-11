Reigns Beyond, la recensione: nuove frontiere per la serie di Devolver Digital

Che conosciate i capitoli precedenti o non li abbiate mai sentiti nominare, la recensione di Reigns Beyond può risultare comunque particolarmente interessante: nel primo caso perché probabilmente avrete voglia di un'altra dose di follia a base di carte, scelte, umorismo e tensione in stile roguelike, nel secondo baso perché vi apprestate a scoprire una delle esperienze videoludiche più strane che si possano trovare su Apple Arcade e non solo. Il gioco è un nuovo capitolo della serie partita con Reigns e proseguita con Reigns: Her Majesty e successivi spin-off, riprendendo in pieno la struttura ormai consolidata dai capitoli precedenti ma spostando ambientazione, personaggi e storia in un ambito completamente diverso, dalla rielaborazione medievale alla fantascienza più folle e umoristica. D'altra parte, la strana struttura può adattarsi praticamente a qualsiasi sceneggiatura, purché si mantenga incentrata su scelte in gran parte binarie e interazioni con personaggi variopinti, ma in questo caso sembra che Devolver Digital abbia veramente dato fondo alla propria creatività per mettere in scena un teatro dell'assurdo che ricorda da vicino la fantascienza della Guida Galattica per Autostoppisti.





Invece di interpretare un re, in questo caso siamo un capitano di nave spaziale che è però anche una rockstar improvvisata, e questo rappresenta già un altro importante elemento di distinzione per la struttura di gioco: oltre alla parte narrativa che nasconde anche elementi gestionali nello stile classico della serie, Reigns Beyond introduce anche una meccanica di gioco musicale che lo trasforma in una sorta di rhythm game. La cosa può confondere e in effetti è probabilmente l'effetto ricercato anche dagli sviluppatori, ma cerchiamo di spiegare per sommi capi questa strana storia. Il primo personaggio con cui abbiamo a che fare è lo stizzoso computer di bordo della Sandman, la misteriosa e avanzatissima nave spaziale in cui ci risvegliamo, a quanto pare come unico membro in vita dell'equipaggio e quindi automaticamente nel ruolo del capitano, salvo rendersi conto di stare precipitando rovinosamente. Schiantati al suolo, ci ritroviamo a reclutare una ciurma di astronauti che sono anche i membri di una rock band, della quale entriamo a far parte dopo aver dato prova delle nostre capacità di chitarrista in un assolo improvvisato (nonché per il fatto che, schiantandoci con la nave, abbiamo anche schiacciato l'ex-chitarrista originale del gruppo).





Da qui in poi parte la nostra avventura nello spazio, con la possibilità di impostare via via la rotta attraverso vari percorsi da scegliere in base alle vaghe informazioni sulla mappa, tra quelli più o meno pericolosi o promettenti in termini di minacce e possibili guadagni, incontrando nuovi personaggi, facendo continue scelte e occasionalmente esibendoci in concerti.