TechTonik torna alle 15.00 su Twitch, si parlerà di Mac ed Apple M1

TechTonik torna col suo consueto appuntamento delle 15.00 sul canale Twitch di Multiplayer.it, questa volta con una puntata monografica dedicata ai nuovi Mac di Apple, con particolare approfondimento sulla rivoluzione hardware apportata nei modelli annunciati di recente, ovvero Apple M1.

In questa puntata sul canale Twitch di Multiplayer.it ritroviamo Pierpaolo Greco a discutere della nuova linea di Mac che comincia ad essere analizzata e discussa in tutto il mondo, anche a causa del grosso cambiamento apportato al suo interno dall'arrivo del chip Apple M1. Il nuovo SoC sviluppato direttamente da Apple deriva dagli studi effettuati e dallo sviluppo che ha portato all'Apple A14 Bionic presente sui dispositivi iOS, costruito e ottimizzato per funzionare sui computer.

Questo comporta grosse evoluzioni in termini di consumi, temperature e anche ottimizzazione hardware/software, considerando che, a questo punto, l'architettura interna dei Mac è fortemente personalizzata da Apple, tornando in un certo senso al concetto delle origini per i computer di Cupertino.

Ma come si comportano questi nuovi Mac dotati del chip sviluppato internamente da Apple? Scopriamolo dunque insieme nella puntata di TechTonik di oggi, in cui verranno valutate anche le prime impressioni con i nuovi MacBook Air, MacBook Pro e Mac Mini.

