Call of Duty Warzone: il glitch per l'invisibilità è tornato, il gioco è rovinato

Secondo nuove segnalazioni, il glitch per l'invisibilità è tornato all'interno di Call of Duty Warzone, il battle royale di Activision, e ovviamente sta rovinando il gioco e i match di molti giocatori. Non si tratta di una novità, visto che in passato alcuni cheater erano riusciti ad attivarlo tramite il richiamo dei rifornimenti. Ora, però, il metodo è nuovo.

Pare infatti che sia possibile attivarlo tramite i nuovi elicotteri aggiunti nella Stagione 1 di Call of Duty Black Ops Cold War e Call of Duty Warzone. Non spiegheremo in che modo attivare il glitch, ma sappiate che è una procedura molto semplice e, di conseguenza, sono molti che la stanno sfruttando per ottenere kill facili.

Varie segnalazioni su Reddit, come quella che potete vedere in calce, segnalano il comportamento scorretto di molteplici giocatori. La conseguenza è che i pochi onesti si ritrovano soverchiati dagli avversari e non hanno possibilità di difendersi perché non vedono i nemici. Come potete vedere nel filmato condiviso su Reddit, il nemico è in grado di arrivare alle spalle dell'avversario ed eliminarlo in un solo colpo.

Ovviamente utilizzare glitch e bug per ottenere un vantaggio può causare un ban temporaneo o anche definitivo, ma a molti giocatori non sembra interessare. Gli sviluppatori saranno sicuramente al lavoro per risolverlo, ma per il momento non sappiamo quando la situazione di Call of Duty Warzone ritornerà alla normalità. Diteci, anche voi avete avuto problemi?

Vi segnaliamo, sempre in tema di scorrettezze e stranezze, che dei genitori hanno finto il ban del figlio di sei anni per farlo diventare virale in Call of Duty: Warzone.