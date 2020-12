Classifica giapponese, Nintendo Switch schiaccia PS5: vende quasi 20 volte tanto

La classifica giapponese è anche questa settimana dominata da Nintendo Switch, che ha letteralmente schiacciato PS5 con un rapporto che si avvicina spaventosamente a 20 a 1, per la precisione diciassette volte superiore.

I rapporti di forza erano già stati messi in chiaro la settimana scorsa, ma la console ibrida Nintendo ha ulteriormente accelerato portandosi a 167.088 unità per il modello standard e 37.534 unità per la versione Lite.

Il confronto con le piattaforme next-gen è impietoso: PlayStation 5 si ferma a 7.514 unità per il modello standard e 4.379 unità per la Digital Edition, mentre Xbox Series X arriva a 1.388 pezzi e Xbox Series S ad appena 234.

È chiaro che la scarsa disponibilità delle nuove console anche in Giappone gioca un ruolo fondamentale nel determinare questa situazione, ma la distanza che separa Nintendo Switch da qualsiasi altro sistema da gioco rimane impressionante.

Classifiche hardware giapponesi, settimana dal 30 novembre al 6 dicembre 2020