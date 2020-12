Nintendo Switch domina le classifiche giapponesi, PS5 e Xbox Series X marginali

Nintendo Switch domina le classifiche giapponesi di Famitsu di questa settimana, sia a livello software, sia a livello hardware, con le console di nuova generazione che appaiono come marginali, sicuramente a causa della carenza di scorte, ma anche per via della volontà di Sony e Microsoft di favorire i rifornimenti di altri mercati.

Nella classifica software troviamo in prima posizione il giapponesissimo Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! per Nintendo Switch, che ha venduto 126.729 copie e che probabilmente non arriverà mai dalle nostre parti. Segue Hyrule Warriors: Age of Calamity con altre 40.667 copie, quindi Ring Fit Adventure con 36.019 copie. L'unico nuovo titolo nella top 10 è Taiko no Tatsujin: Rhythmic Adventure Pack che debutta in sesta posizione con appena 15.504 copie. Da notare che l'unico titolo non Switch in classifica è Call of Duty: Black Ops Cold War per PS4. PS5 e Xbox sono completamente assenti nella classifica software. Ma ora bando alle ciance e leggiamo le classifiche:

Parlando di Hardware, Classifica software