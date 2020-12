Animal Crossing: New Horizons, il fenomeno Nintendo che ha cambiato il 2020 (virtuale)

Il 2020 corre ormai verso la sua conclusione e c'è chi stringe ancora ben salda tra le mani la sua copia di Animal Crossing: New Horizons , da noi recensito con grande entusiasmo . Tenendo ben presenti tutti gli eventi che esulano dal mondo dei videogiochi, in effetti, siamo anche sicuri che tanti tra voi lettori staranno esclamando: "meno male che quest'anno sta finendo!" Nelle settimane restanti, come facciamo d'altronde ogni anno, ne approfitteremo per il punto della situazione, ricordando assieme a voi tutti i titoli più importanti che sono stati pubblicati negli ultimi dodici mesi. Le produzioni che, ora per un motivo ora per un altro, si sono fatte notare. E come avremmo potuto trascurare gli adorabili animaletti Nintendo?

Vita sull'isola

Se chiedessero di riassumere Animal Crossing: New Horizons in appena tre parole, la scelta perfetta sarebbe ovviamente vita sull'isola. Il nuovo capitolo del franchise (beh, ormai non tanto "nuovo") si è fatto attendere per qualcosa come sette anni, ma se avete trascorso sufficiente tempo con lui negli ultimi mesi dovreste anche sapere che ne è valsa la pena. Eccome, se ne è valsa la pena.

Via la grande città, via anche la città, via infine il villaggio. Animal Crossing: New Horizons è ambientato su un'isola deserta, che il giocatore (impersonando il solito Crosser) può esplorare in lungo e in largo, per poi colonizzarla. Le prime ore le si passano in compagnia di una tenda e di tanti alberi da frutto, nonché sommersi dalle erbacce, con la sola presenza di un paio di abitanti. Poi pian piano le cose cambiano: iniziano ad arrivare altri animaletti, Tom Nook apre vari negozi, e via dicendo.

Chiaramente l'isola resterà pur sempre un'isola, dunque non aspettatevi l'urbanizzazione presente nei precedenti episodi come New Leaf e Let's Go To The City. Ma è proprio questa l'anima di Animal Crossing: New Horizons, che non manca assolutamente di alcun elemento fondamentale. E poi, volendo, non è mica necessario restare per sempre sul proprio atollo: si possono visitare anche altre isole, grazie alla Dodo Airlines!