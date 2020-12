Demon's Souls, modder di PS5 ha battuto il Tower Knight con i bonghi di Donkey Kong

Comunque, la parte più interessante dell'impresa non è tanto l'aver battuto i boss, ma l'essere riuscito a far funzionare i bonghi sulla nuova console di Sony. In realtà collegarli non è stato poi così difficile, ma gestire i più di venti input di Demon's Souls è stato un altro paio di maniche, visto che i bonghi ne hanno cinque a testa.

Con un totale di dieci input configurabili, ha dovuto necessariamente tagliare delle funzioni, come quelle di gestione della telecamera, compensata solo in parte con il sistema di lock del gioco. Come potete vedere nel video, ha passato buona parte di uno scontro molto difficile a guardarsi i piedi.

Comunque sia tutto è bene quel che finisce bene e la sua impresa rimarrà per sempre impressa nella storia dell'industria dei videogiochi, almeno fino alla prossima. Per il resto vi ricordiamo che Demon's Souls è disponibile in esclusiva per PS5.