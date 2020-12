Microsoft ha comprato Smash.gg, una piattaforma per tornei esport

La nuova acquisizione di Microsoft non riguarda, come tutti immaginavamo, un nuovo studio di sviluppo. Il colosso di Redmond, infatti, ha comprato la piattaforma per tornei esport Smash.gg, ovvero un portale piuttosto noto pensato per aiutare organizzatori e giocatori a creare competizioni esport. A questo punto ci si chiede come questo sistema sarà integrato nell'ecosistema Xbox.

L'acquisizione, molto probabilmente, è stata fatta in previsione del rilancio della scena competitiva di Halo Infinite e per supportare quella di Gears 5.

Come è successo con le ultime acquisizioni, sembra che Microsoft non sia intervenuta come un bulldozer all'interno della compagnia, ma offrirà il proprio sostegno economico e tecnologico per supportare la crescita della piattaforma.

Questo vuol dire che Smash.gg (perlomeno nel breve) non avrà nessun contraccolpo negativo sulle attività o sulle community di gioco coinvolte, ma avrà semplicemente più strumenti e risorse per pianificare le attività future. L'unica cosa che le sarà chiesta, presumibilmente, sarà avere un occhio di riguardo ai giochi Microsoft. Oltre che a pensare ad una possibile integrazione nell'ecosistema Xbox.

Come pensate Smash.gg potrà migliorare la vostra esperienza di gioco?