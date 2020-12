Cyberpunk 2077: un easter egg di Death Stranding lega i due giochi più del previsto

Alcuni giocatori hanno scoperto all'interno di Cyberpunk 2077 un easter egg di Death Stranding. Si tratta di un chiaro riferimento al gioco di Hideo Kojima, ma per la natura stessa del capolavoro di Kijima Productions potrebbe persino voler dire che il legame tra i due giochi è molto più forte e diretto del previsto.

All'interno di un gioco enorme come Cyberpunk 2077 c'è spazio per una moltitudine di glitch e bug incredibili, alcuni dei quali trasformano il gioco in una sorta di film di Boldi e De Sica, ma anche di tanti incredibili segreti e easter egg che i giocatori devono essere bravi a scovare.

Oltre ad esserci Hideo Kojima in persona c'è anche un piccolo segreto legato a Death Stranding.

Nel caso non vogliate spoiler sui due giochi fermatevi qui. Chi prosegue lo fa a suo rischio e pericolo.

All'interno di una missione secondaria di Cyberpunk 2077 dovrete investigare su alcuni crimini di Night City. Una di queste missioni chiederà di irrompere in un laboratorio all'interno del quale si stanno facendo esperimenti con la Braindance. Esplorando il laboratorio ci si potrà imbattere in contenitore con all'interno un vero e proprio BB. Anche la descrizione dell'oggetto conferma il suo nome e il fatto che aiuti a trovare i BT.

Un ritrovamento che spinto alcuni fan a teorizzare che gli universi di Cyberpunk 2077 e Death Stranding siano collegati. Secondo queste tesi, infatti, le Spiagge, ovvero quelle dimensioni a metà strada tra il mondo dei vivi e quello dei morti di Death Stranding, potrebbero persino condurre ad altri universi o linee temporali.

Se così fosse il BB potrebbe essere giunto a Night City attraverso la Spiaggia, stabilendo un legame tra i due giochi molto più profondo del previsto. Cosa ne pensate di questa teoria?