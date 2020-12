Cyberpunk 2077: un bug trasforma le corse in auto in un film di Boldi e De Sica

Uno splendido bug di Cyberpunk 2077 trasforma in un attimo il gioco in un cinepanettone con Boldi e De Sica... ed è subito genio. Cosa fa il bug? Sostanzialmente il personaggio del giocatore spunta dalla carrozzeria dell'auto a sedere nudo, come un cipollino qualsiasi.

Sì, è senza mutande e senza pantaloni, come potete vedere dalle immagini allegate ai tweet sottostanti. Peccato non lo si possa far scorreggiare sennò gli avremmo cambiato titolo in Natale a Night City.

Se tanta bellezza non fosse sufficiente, c'è anche la versione su moto dello stesso bug, la cui essenza è ancora più pecoreccia. Che dire? Speriamo che CD Projekt Red non elimini mai questo bug, perché i nostri cuori potrebbero soffrirne tantissimo.

Se come noi siete estimatori dei bug volgari e senza senso, Cyberpunk 2077 ne ha anche un altro che fa uscire il Gulliver dalla patta dei pantaloni del protagonista.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Stadia (le versioni belle), PS4 e Xbox One (le versioni orrende). Queste ultime, giocate in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series S diventano come per magia accettabili.