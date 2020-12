Monster Hunter Rise: Dual Blades e arco in due nuovi trailer del gioco Nintendo Switch

Monster Hunter Rise si mostra in due nuovi trailer, dedicati ad altrettante armi presenti all'interno del nuovo capitolo della serie Capcom dedicato esclusivamente a Nintendo Switch, ovvero le Dual Blades e l'arco.

I video mostrano le armi in azione in due brevi sequenze tratte direttamente dal gioco, che potete vedere qui sopra e sotto alla news in questione. In entrambi i casi si tratta di armi piuttosto storiche nell'ambito di Monster Hunter, che ovviamente si ripresenteranno anche all'interno di questo nuovo capitolo per Nintendo Switch.

Le Dual Blades sarebbero le spade gemelle, un tipo di arma doppia che consente attacchi rapidi e in veloce successione, che richiedono grande agilità e destrezza al combattente ma sono in grado di colpire in sequenze particolarmente efficaci. In particolare, "Silking Bind" è un attacco che colpisce gli obiettivi utilizzando anche un kunai esplosivo, con la possibilità di incrementare il danno continuando a colpire nello stesso punto.

L'arco è invece esattamente quello che ci si aspetta da tale arma: elegante e preciso, il Bow tipico consente attacchi a distanza con notevole precisione e potenza, ma anche la possibilità di scatenare una pioggia di frecce in rapida sequenza, a seconda dello stile. "Herculean Draw" è un attacco concentrato e lanciato in una zona precisa, potenziato dall'Ironsilk.

Monster Hunter Rise è tornato a mostrarsi anche con un nuovo trailer dai Game Awards 2020 e di recente i mostri del nuovo gioco sono emersi all'interno del grosso leak che ha colpito Capcom di recente.