Monster Hunter Rise: un nuovo trailer dai Game Awards 2020

In occasione dei Game Awards 2020, Capcom ha pubblicato un nuovo trailer di Monster Hunter Rise per Nintendo Switch, per mostrarlo di nuovo in azione prima del lancio a gennaio 2021. Lo trovate in testa alla notizia.

Se volete più informazioni sul gioco, leggete la nostra anteprima di Monster Hunter Rise in cui abbiamo scritto:

Sebbene ci siano ancora parecchi aspetti da approfondire - le meccaniche di ogni singola arma, il numero dei mostri e delle mappe, l'eventuale presenza di un Grado G e così via - il giocato di Monster Hunter Rise ci ha entusiasmato ancora più del primo trailer: sembra che Capcom abbia rifinito ulteriormente le dinamiche di Monster Hunter World, implementando meccanismi di movimento e di combattimento divertentissimi. Mancano ancora sei mesi all'uscita del gioco, e non vediamo l'ora di saperne di più.