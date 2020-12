Oddworld: Soulstorm, trailer con uscita e piattaforme ai Game Awards 2020

Oddworld: Soulstorm è stato mostrato ai Game Awards 2020 con un nuovo trailer che rivela il periodo di uscita e le piattaforme di destinazione del gioco.

Annunciato per PS5 durante il reveal della console Sony, Oddworld: Soulstorm approderà anche su PS4 e su PC via Epic Games Store nel corso della primavera 2021.

Le rivoluzioni possono cominciare nei luoghi più improbabili, o dalle persone più impensabili. Abe, il nostro eroe, era nato come schiavo di un grande sistema, ignaro della condizione che lo attanagliava.

Era semplicemente felice di essere uno dei milioni di ingranaggi destinato a essere divorato dalla stessa macchina che contribuiva ad alimentare. Non conosceva un modo migliore per vivere. Tutto ciò cambia radicalmente quando scopre dei piani che la RaptureFarms ha in serbo per lui e i suoi compagni mudokon.

Abe non è il tipico eroe che uno si aspetterebbe. Non porta armi con sé. I suoi bicipiti non sono più grandi della sua testa. Non è un esperto di arti marziali. È un comune mudokon armato semplicemente di speranza e coraggio, un equipaggiamento che potrebbe renderlo l'eroe di cui abbiamo bisogno.

In Oddworld: Soulstorm, Abe affronterà stranezze impensabili e forze che diventeranno sempre più aggressive nel tentativo di annichilire lui e la rivolta prima che possa prendere luogo. La posta in gioco è più alta che mai, la minaccia è più grande che mai, gli ostacoli più subdoli che mai.