Evil Dead: The Game annunciato per PC e console con un trailer ai Game Awards

Evil Dead: The Game è stato annunciato nel corso dei Game Awards 2020 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch, presentato con un trailer che riportiamo qui sopra.

È probabilmente questo il nuovo gioco su Evil Dead di cui aveva parlato anche lo stesso Bruce Campbell l'anno scorso, evidentemente andato incontro a un ritardo come molti progetti in questo periodo. Da quanto è possibile vedere, il gioco riprende l'ambientazione tipica della serie di film e i suoi personaggi chiave.

Tra questi c'è ovviamente Ash Williams, protagonista assoluto della serie e anche del videogioco, che comunque predilige l'azione cooperativa e dunque spinge ad utilizzare più personaggi. Evil Dead: The Game arriverà nel 2021 ma non ha ancora una data di uscita precisa e presenta azione in singolo e in multiplayer cooperativo e in PvP.