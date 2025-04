Evil Dead: The Game sembra stia venendo rimosso dagli store digitali, non potrà più essere giocato?

Non ci sono state comunicazioni ufficiali al riguardo, ma sembra che Evil Dead: The Game stia venendo rimosso dagli store digitali in questi giorni, rischiando dunque di non essere più utilizzabile essendo un gioco online, con il titolo che risulta disponibile ancora solo su Steam e Xbox Game Store, ma a questo punto non sappiamo per quanto.

Saber Interactive ha cessato il supporto per il gioco verso la fine del 2023, ma questo risultava comunque sempre disponibile all'acquisto e fruibile dagli utenti, almeno fino a qualche giorno fa. Stranamente, ha iniziato a sparire dagli store digitali senza alcun avvertimento, facendo pensare a un'operazione di "delisting" come avviene in certi casi per i titoli a fine corsa.

Evil Dead: The Game non risulta più disponibile su Epic games Store e PlayStation Store, mentre risulta ancora disponibile su Steam e Xbox Store, in attesa di altri eventuali aggiornamenti al riguardo.