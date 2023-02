Evil Dead: The Game, un trailer mostra la modalità Splatter Royale

La modalità Splatter Royale di Evil Dead: The Game è stata presentata con un trailer dagli sviluppatori, che hanno pensato di rilanciare l'esperienza multiplayer attraverso una stipulazione in stile battle royale, aggiunta nell'ambito di un aggiornamento gratuito.

Capace di ottenere un ottimo riscontro iniziale, totalizzando vendite per oltre 500.000 copie in cinque giorni, Evil Dead: The Game si pone senza dubbio come una delle migliori trasposizioni di sempre per la saga cinematografica creata da Sam Raimi.

Come abbiamo avuto modo di scrivere nella recensione di Evil Dead: The Game, il gioco realizzato da Saber Interactive è infatti capace di portare efficacemente sullo schermo i personaggi e le atmosfere che hanno costruito il mito de "La Casa", pur limitandosi a sfide in multiplayer.

La modalità Splatter Royale prova a ravvivare le cose consentendoci di scegliere versioni demoniache dei vari protagonisti o i villain già presenti per partecipare a battaglie aperte a un massimo di quaranta partecipanti, in cui si viene proiettati nella mappa e si cercano armi per poter affrontare tutti gli altri e restare gli unici in vita al termine del match.

Contestualmente alla nuova modalità è stato lanciato anche il DLC Immortal Power, che al prezzo di 9,99€ include la nuova sopravvissuta Ruby Knowby (doppiata da Lucy Lawless) e quattro outfit extra per il roster.