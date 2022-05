Evil Dead: The Game, la recensione del gioco multiplayer asimmetrico basato su La Casa

Il gioco si pone fin dalle prime battute come una vera e propria lettera d'amore nei confronti della serie, attingendo a piene mani da tutti i capitoli cinematografici e dall'appena citata serie televisiva per consegnarci un'esperienza davvero fedele e piena di riferimenti, ma al contempo capace di reggere la formula asimmetrica di partenza? Ve lo riveliamo nella recensione di Evil Dead: The Game .

Creato dal regista visionario Sam Raimi alla fine degli anni '70, Evil Dead mette insieme possessioni demoniache ed elementi lovecraftiani, sangue e cazzotti, orrore e umorismo all'interno di una trilogia iconica per gli appassionati, con un protagonista davvero fuori dalle righe interpretato da Bruce Campbell, che qualche anno fa è tornato a vestire i panni di Ash Williams per un'ultima avventura nella serie Ash Vs. Evil Dead.

Quello dei multiplayer asimmetrici è un filone ormai consolidato, che si adatta particolarmente bene alle dinamiche di un horror, come hanno dimostrato brillantemente Dead by Daylight e Friday the 13th: The Game. I ragazzi di Saber Interactive hanno pensato di realizzare un prodotto dello stesso genere, basandosi però sulla celebre saga de La Casa.

Struttura

Evil Dead: The Game, Ash Williams in uno degli artwork inclusi nelle missioni single player

Come abbiamo scritto nel provato di Evil Dead: The Game, il fulcro dell'esperienza è rappresentato ovviamente dalle sue modalità multiplayer, giocabili sia contro avversari umani che contro l'intelligenza artificiale, accompagnati da utenti reali oppure da bot. Un quattro-contro-uno di stampo però tutt'altro che classico, visto che avremo a che fare con una mappa (in due varianti) piuttosto grande e il cattivo di turno potrà restare al nostro fianco senza essere visto per poi sferrare il proprio assalto al momento giusto.

I Sopravvissuti, suddivisi in quattro classi (Leader, Guerriero, Cacciatore, Supporto), ognuna con le proprie abilità speciali e un sistema di potenziamento dinamico durante la partita, vantano una rosa composta da tre versioni di Ash, Annie Knowby, Lord Arthur, Scotty, Enrico il Rosso, Ed Getley, Kelly Maxwell, Amanda Fisher, Cheryl Williams e Pablo Simon Bolivar. Il Demone Kandariano può invece optare per tre classi (Necromancer, Puppeteer e Warlord) e altrettanti boss, ovverosia Evil Ash, Eligos e Henrietta.

Il match, caratterizzato da una durata di trenta minuti, vede i Sopravvissuti esplorare lo scenario alla ricerca di armi (da fuoco e per il corpo a corpo), munizioni ed equipaggiamento, come in un battle royale, quindi recarsi nelle zone indicate di volta in volta per raccogliere tre frammenti della mappa grazie a cui potranno individuare le pagine perdute del Necronomicon e il Pugnale Kandariano, un'arma magica che gli consentirà di distruggere l'origine del male e completare il rituale difendendo il libro dei morti dall'attacco di un'orda finale di nemici.

Le variabili in campo sono parecchie: oltre alla barra della salute, i "buoni" dispongono di un indicatore della paura che sale man mano che si espongono al terrore o si muovono da soli e al buio, e che può essere svuotato solo usando dei fiammiferi per accendere un fuoco. Laddove infatti lo spavento dovesse superare una certa soglia, il Demone Kandariano potrà entrare in possesso del nostro corpo per alcuni lunghi secondi e ferire gli altri giocatori.

Evil Dead: The Game, un non-morto controllato dal Demone Kandariano

Si tratta però solo di una delle tante opzioni a disposizione del "cattivo", che può navigare la mappa rapidamente, restando completamente invisibile e muovendosi come le celebri riprese in prima persona di Sam Raimi proprio nella saga de La Casa, raccogliendo energia magica e spendendola di volta in volta per controllare mostri, veicoli o addirittura alberi, potenziare le proprie capacità e arrivare a evocare gruppi di non-morti oppure un potente boss con cui affrontare direttamente i Sopravvissuti.

Oltre alle modalità multiplayer sono tuttavia presenti anche cinque missioni in single player, a cui se ne aggiungeranno di nuove nei prossimi mesi, che riprendono momenti iconici dei film e della serie per farci fare pratica, chiedendoci di raccogliere determinati oggetti e sconfiggere specifiche creature. Parliamo di sfide dal grado di difficoltà tutt'altro che banale e che in caso di game over vanno rigiocate da capo, ma che consentono di sbloccare alcuni fra i personaggi del roster.