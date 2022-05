Evil Dead: The Game, abbiamo provato il multiplayer asimmetrico basato su La Casa

Com'è andata? Abbiamo provato Evil Dead: The Game per alcune ore ed ecco le nostre prime impressioni.

La Casa, titolo italiano di Evil Dead, si pone senza dubbio come una delle saghe horror più famose di sempre. Merito naturalmente del suo creatore, il regista Sam Raimi, che nel 1979 ha avuto l'intuizione di miscelare possessioni demoniache e racconti lovecraftiani in quella che sarebbe diventata una trilogia iconica.

Come detto, i personaggi disponibili provengono dai vari capitoli cinematografici di Evil Dead e dalla serie televisiva, dunque fra i Sopravvissuti troviamo quattro classi (Leader, Guerriero, Cacciatore, Supporto) con tre versioni di Ash Williams, Annie Knowby, Lord Arthur, Scotty, Enrico il Rosso, Ed Getley, Kelly Maxwell, Amanda Fisher, Cheryl Williams e Pablo Simon Bolivar. Per quanto riguarda invece i demoni, ci sono tre classi (Necromancer, Puppeteer e Warlord) e altrettanti personaggi: Evil Ash, Eligos e Henrietta.

Veniamo quindi al comparto multiplayer, che può essere affrontato giocando contro avversari umani oppure contro l' intelligenza artificiale , vestendo i panni dei Sopravvissuti o del Demone Kandariano, in cooperativa con altri utenti o supportati da un gruppo di bot, oppure ancora dare il via a una partita personalizzata con le regole che preferiamo.

Cominciamo col dire che proprio la dotazione single player del titolo sorprende per la discreta quantità di contenuti. Sia chiaro: acquistare Evil Dead: The Game solo per questa componente non avrebbe senso, del resto parliamo probabilmente di un paio d'ore d'azione pur con un grado di sfida interessante (e al game over bisogna ripartire da capo), ma fa piacere che gli sviluppatori abbiano incluso questa opzione.

Dopo aver completato un tutorial obbligatorio, Evil Dead: The Game consente di accedere a due differenti modalità : Sopravvissuti Vs. Demone, la stipulazione multiplayer asimmetrica che caratterizza principalmente il gioco, e una serie di Missioni da affrontare in solitaria che riprendono diversi momenti della saga, con obiettivi di volta in volta differenti.

Si sente forse la mancanza di una modalità più rapida, visto che le partite dell'attuale versus possono durare fino a 30 minuti e risultano piuttosto sfaccettate per via del numero di obiettivi, dei tanti oggetti da trovare, dei mostri che abitano la mappa e dell'intervento del demone, che non mancherà di colpirci proprio nel momento in cui saremo più deboli.

Durante la nostra esperienza ci siamo cimentati con alcune missioni in single player e con il multiplayer, ma solo dalla parte dei "buoni", sia con compagni umani che con i bot, cercando di districarci fra le inevitabili problematiche che tradizionalmente accompagnano il lancio di questo genere di prodotti fra disconnessioni improvvise, glitch (qualcuno di troppo, in verità), rumori molesti e attitudini sbagliate.

Nel primo caso il nostro obiettivo sarà quello di raccogliere armi ed equipaggiamento , trovare i tre frammenti di una mappa, le pagine perdute del Necronomicon e un pugnale magico necessario per vincere il match. Nel secondo caso potremo esplorare lo scenario rapidamente, individuare i Sopravvissuti quando combattono, hanno troppa paura o si muovono in auto, quindi evocare mostri e boss dopo aver raccolto l'energia necessaria.

All'interno di una grossa mappa , più vicina forse alle esigenze di un battle royale che non a quelle di un multiplayer asimmetrico, potremo scegliere di giocare nella squadra dei quattro Sopravvissuti oppure metterci al comando del Demone Kandariano e sfidare i nostri avversari gestendo le unità nemiche e muovendoci come uno spirito in pieno stile Raimi.

Grafica e sonoro

Evil Dead: The Game, Ash alle prese con un sotterraneo

Se dal punto di vista artistico e della direzione Evil Dead: The Game svolge in maniera davvero ottima il proprio compito, portando sullo schermo non solo le atmosfere ma anche le suggestioni a cui la saga creata da Sam Raimi ci ha abituato nel corso degli anni, purtroppo in termini puramente tecnici su PC il gioco lascia piuttosto a desiderare.

Non si capisce il perché, ma anche impostando la grafica a 2160p con tutti gli effetti al massimo si ha la netta sensazione che gli asset siano renderizzati a una risoluzione più bassa, tanto che i personaggi e gli oggetti appaiono sfocati. Se poi si procede ad attivare il DLSS, la mancanza di definizione diventa ancora più marcata, toccando davvero il fondo con il preset ultra-prestazioni.

Evil Dead: The Game, a destra la versione più anziana di Ash

In generale l'impatto visivo del gioco appare sporco e datato, le animazioni sono discrete, ma anche l'effettistica si rivela superata e non aiuta un problema ormai costante dei giochi in Unreal Engine 4 per PC, ovverosia un forte e fastidioso stuttering che si verifica all'inizio di ogni partita per via del mancato pre-caricamento degli shader.

Poco da dire invece sul sonoro, che può contare sul contributo di Bruce Campbell per i dialoghi (in inglese, sottotitolati in italiano), con le sue battute di grande efficacia, e su di un sound design ben curato, in grado di ricreare le atmosfere dei film di Evil Dead.