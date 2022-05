Avowed: l'esclusiva Xbox perde la propria Narrative Lead, il team cerca qualcuno che la sostituisca

La Narrative Lead di Avowed, Kate Dollarhyde, ha lasciato Obsidian. Il team ora cerca qualcuno che sostituisca la donna.

Dollarhyde scrive, tramite Twitter, "Dopo cinque fantastici anni presso Obsidian, sto lasciando lo studio per inseguire i miei personali obiettivi creativi! Questa è la mia ultima settimana con il team. Sono grata con i molti brillanti designer dai quali ho avuto la fortuna di imparare, e con tutti i cari amici che ho incontrato. Grazie a tutti".

Dollarhyde, come spiega anche in un tweet successivo, ha lavorato a Pillars of Eternity II Deadfire, The Outer Worlds e ai relativi DLC. "È stato un piacere e un privilegio essere parte della creazione di alcuni dei mondi che amate", afferma l'ex-lead narrative di Obsidian.

Tramite il sito di Obsidian scopriamo anche che il team è in cerca di un nuovo o nuova Lead Narrative Designer che lavorerà al "prossimo RPG" della compagnia. Le responsabilità includono gestire il team di scrittura, fornendo guida sullo stile e l'estetica decisa per la narrazione del gioco, ma anche scrivere certe porzioni dei dialoghi e dei testi del gioco. Si cerca una persona con almeno tre anni di esperienza e almeno un gioco pubblicato, che abbia dialoghi a scelta multipla.

Recentemente, abbiamo anche scoperto che Avowed potrebbe essere in sviluppo con Unreal Engine 5: il Lead VFX Artist sta lavorando infatti con la tecnologia Niagara.