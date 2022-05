Avowed in sviluppo con Unreal Engine 5? Il Lead VFX Artist lavora con la tecnologia Niagara

Obsidian Entertainment potrebbe star sviluppando Avowed utilizzando Unreal Engine 5. L'informazione è stata scoperta da un utente Reddit, che ha visto la pagina LinkedIn del Lead VFX Artist di Obsidian - Aaron Dubois -.

Dubois sta lavorando su Avowed, secondo quanto riportato, usando Niagara VFX di Unreal 5. Niagara è una delle tecnologie del motore grafico di Epic Games e si occupa di calcolare gli effetti visivi dei giochi.

Obsidian Entertainment è stato effettivamente inserito da Epic tra gli studi che stanno lavorando su progetti Unreal Engine 5, ma questa non era necessariamente una conferma sul fatto che Avowed sarebbe stato realizzato con tale motore di sviluppo. Dopo tutto, Obsidian ha anche annunciato The Outer Worlds 2 l'anno scorso: essendo quest'ultimo più lontano dalla pubblicazione, si trattava di un candidato più probabile.

Avowed, invece, è stato annunciato nel luglio 2020. Si tratta di un RPG in prima persona ambientato nel mondo fantasy di Eora, lo stesso dei giochi di Pillars of Eternity. Secondo le indiscrezioni circolate alla fine del 2021, il gioco si stava avvicinando allo stato Alpha e la qualità dell'opera è già buona. Le voci di corridoio vogliono l'uscita fissata per il 2023.

Avowed è atteso per PC e Xbox Series X|S. Potremo rivederlo all'evento Xbox & Bethesda?