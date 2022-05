Lenovo annuncia i nuovi PC laptop Yoga: caratteristiche, prezzi e disponibilità in Italia

Lenovo ha annunciato oggi la nuova generazione di PC laptop premium Yoga con Windows 11 e caratterizzati da un design ultra-slim e in arrivo in Italia durante il corso dell'estate. Il modello flagship è lo Yoga Slim 9i da 14 pollici, un notebook con certificazione carbon neutral, funzionalità intelligenti per la produttività e ideale anche per l'intrattenimento, a cui si aggiungono i modelli Yoga Slim 7i Pro X e Slim 7 Pro x, potenziati da Levono X Power, e lo Yoga Slim 7i Carbon, che unisce potenza in mobilità e stile. La linea viene completata da Yoga Slim 7 Pro da 14 e 16 pollici, Yoga Slim 7i Pro e lo Yoga 7. Lenovo ha presentato anche lo Yoga AIO 7, un nuovo PC desktop da 27 pollici con risoluzione 4K.

In quanto laptop certificato carbon neutral, Yoga Slim 9i (14", 7) è l'ideale per chi cerca funzionalità di intrattenimento premium e prestazioni potenziate dall'A.I. Rivestito in 3D glass, il design dello chassis leggero e sottile da 14.9mm presenta contorni arrotondati. Il notebook integra un display touchscreen OLED PureSight da 14 pollici 16:10 fino a 4K, con quattro altoparlanti Bowers & Wilkins . Lo schermo OLED 4K (opzionale) offre dettagli nitidi e colori ricchi e fotorealistici. Grazie alla certificazione Vesa Certified Display HDR True Black 500, raggiunge una profondità di 10 bit con oltre un miliardo di colori in un singolo pixel e una gamma cromatica completa del 100% DCI-P3. Yoga Slim 9i consente agli utenti di scegliere diverse modalità di prestazioni portatili, basate su Intel Evo con processori Intel Core di 12ma generazione. Lenovo A.I. Core 2.0 offre funzionalità abilitate dall'A.I. e sicurezza intelligente, incluso un sistema di crittografia a livello hardware per proteggere il dispositivo da attacchi root e ransomware. Inoltre l'A.I. engine può anche regolare dinamicamente la velocità della ventola e le performance hardware per ottimizzare e accelerare le prestazioni a seconda dell'attività da svolgere e della quantità di carico del sistema.

Yoga Slim 9i (14", 7)

Con un peso inferiore a 1,6 kg, Yoga Slim 7i Pro X (14", 7) e Yoga Slim 7 Pro X (14", 7) montano processori di nuova generazione, fino a 32 GB di RAM LPDDR5 e NVIDIA GeForce RTX 3050 Laptop GPU. X Power di Lenovo offre un'ottimizzazione specifica per diversi scenari d'uso per spingere il laptop oltre i benchmark delle massime prestazioni di CPU e GPU. I due monitor montano un il monitor 3K Lenovo PureSight da 14,5 pollici con aggiornamento a 120 Hz e touch (opzionale), caratterizzato da una palette di colori estremamente accurata e ricche tonalità. Offre copertura della gamma sRGB calibrata hardware 100% e volume della gamma sRGB 100%, oltre alla certificazione TÜV Hardware Blue Light3 per ridurre l'affaticamento degli occhi.

Yoga Slim 7i Carbon (13", 7) combina una straordinaria leggerezza con meno di 1 kg a uno chassis di 14,8 mm nel punto più sottile, realizzato in lega di magnesio di livello aerospaziale rinforzato con un multistrato in fibra di carbonio. È disponibile in tre opzioni moderne bi-colore5 e una tastiera edge-to-edge con trackpad più grande. Il notebook è dotato di processori Intel Core di 12ma generazione, ulteriormente potenziato da velocità e prestazioni della ventola autoregolanti, e monta il touchscreen Lenovo PureSight da 13,3 pollici 2,5K (opzionale) con frequenze di aggiornamento ultra-fluide da 90 Hz e aspect ratio da 16:10 più alto. Il display Lenovo PureSight offre un'ampia gamma di colori e tonalità incredibilmente accurate, hardware calibrato, 100% di spazio colore sRGB e 100% di volume colore con colore a 8 bit, oltre alla certificazione TÜV Hardware Low Blue Light3 per ridurre l'affaticamento della vista.

Lenovo annuncia anche un aggiornamento dei suoi Yoga Slim 7 Pro (14", 7) e Yoga Slim 7i Pro (14", 7). Questi dispositivi presentano un elegante design in alluminio premium Storm Grey o Cloud Grey5, montano processori Intel Core o AMD Ryzen serie 6000 di ultima generazione e una GPU per laptop NVIDIA GeForce RTX 2050. Presente il display Lenovo PureSight OLED (opzionale), potenziato da Dolby Vision (opzionale) e uno spazio colore sRGB del 100%.

Disponibili nella colorazione Storm Grey5, i più grandi Yoga Slim 7 Pro (16", 7) e Yoga Slim 7i Pro (16", 7) montano invece un monitor IPS da 2,5K fino a 165 Hz per un'elevata fluidità del gameplay e il montaggio video. Yoga Slim 7 Pro integra una GPU Laptop NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti, mentre Yoga Slim 7i Pro presenta la Intel Arc A370M.

Infine Yoga AIO 7 è il nuovo desktop all-in-one di Lenovo con display a cornici strette 4K IPS da 27 pollici e DCI-P3 al 95%. Lo schermo ruota di 90 gradi, si solleva e si inclina per più angoli di visualizzazione, semplicemente con la leggera pressione di una mano o di un dito grazie al design flessibile della cerniera. Monta il processore AMD Ryzen serie 6000 e scheda grafica AMD Radeon RX 6600M (opzionale) e può anche essere utilizzato come sistema di home entertainment, con doppi altoparlanti JBL da 5W

Yoga AIO 7

I nuovi PC Yoga di Lenovo saranno disponibili per il mercato italiano in estate, su Levovo.com e Lenovo.it, Spazio Lenovo e nelle migliori catene retail. Di seguito i dettagli sui prezzi di tutti i modelli: