FIFA 22 Ultimate Team: i migliori team budget per iniziare su PlayStation e Xbox

In questa guida di FIFA 22 Ultimate Team elencheremo alcuni dei migliori team che potrete creare con un budget limitato, se non ridotto all'osso.

Dato che ora FIFA 22 è gratis per tutti gli abbonati a PlayStation Plus su PS5 e PS4 e salvo sorprese a breve verrà aggiunto nel catalogo del Game Pass di Xbox Series X|S e Xbox One tramite EA Play, molti giocatori si stanno avvicinando alla modalità più gettonata della serie sportiva di EA.

Iniziare FIFA Ultimate Team non è facile, sopratutto quando alle prime battute le risorse sono poche ed è necessario creare una squadra economica e al tempo stesso non troppo debole. Chi gioca sin dal lancio ovviamente ormai probabilmente avrà team pieni campioni e budget generosi, ma anche chi si avvicina solo ora a Ultimate Team può comunque realizzare buone squadre pur non avendo chissà quale patrimonio e iniziare a divertirsi. Se poi avete bisogno di una mano, date uno sguardo alla nostra guida su come guadagnare crediti velocemente in FIFA 22 Ultimate Team e quella sulle migliori formazioni e tattiche personalizzate.

Per questo motivo di seguito abbiamo elencato alcune squadre a basso budget per iniziare la scalata su FIFA 22 Ultimate Team, divise per fascia di prezzo, da quelle entro i 30.000 crediti, dunque molto economiche e senza grandi pretese, fino a un massimo di 250.000, un budget tutto sommato ancora piuttosto accessibile ma che può offrire soddisfazioni.