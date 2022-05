Leggende Pokémon Arceus: Pokéball ricreata in versione LEGO, ecco video e immagine

OrangeTeam LUG, community italiana riconosciuta ufficialmente da LEGO, ha ideato dei modelli speciali di Pokéball realizzati con gli iconici mattoncini, che ricreano le versioni degli strumenti di cattura in stile Leggende Pokémon Arceus. Potete vedere un video qui sopra e un'immagine poco sotto.

Il video è dedicato al montaggio (digitalizzato) di una classica PokéBall, mentre l'immagine mostrano la Ghicocca, la PokéBall base, arrivando alla Mega Ball e all'Ultra Ball. Inoltre, chiunque potrà creare in prima persona la Poké Ball in mattoncini LEGO, grazie al dettagliato manuale di costruzione disponibile sul sito di OrangeTeam LUG. Il montaggio del modello richiede poco più di un'ora, con l'impiego di circa 400 mattoncini. https://orangeteamlug.it/news/istruzioni-free/52-istruzioni-poke-ball-pokemon-in-mattonincini-lego-by-otlug

PokéBall in stile LEGO

Nel comunicato ufficiale possiamo leggere: "Leggende Pokémon: Arceus rappresenta una vera e propria rivoluzione per la saga e tutte le singole novità che presenta ai giocatori lo rendono un'esperienza di gioco altamente innovativa. Tra queste, spicca sicuramente il nuovo sistema di cattura. A differenza di quanto accade negli altri videogame della serie, per provare a catturare i mostriciattoli basta infatti puntare una creatura selvatica e lanciare una Poké Ball, mentre si esplorano le vaste aree aperte di Hisui. Questa nuova feature, in aggiunta ai nuovi elementi RPG e d'azione, ha catturato l'attenzione di tanti nuovi aspiranti Allenatori, e ha stimolato la fantasia degli abili costruttori di OrangeTeam LUG."

"In Leggende Pokémon: Arceus, nei panni di membri del Team Galassia, i giocatori visiteranno il Villaggio Giubilo, un insediamento animato che ha funzione di base operativa. Dopo aver ricevuto un incarico o una richiesta, partiranno dal villaggio per esplorare una delle varie aree che costituiscono la regione di Hisui: al termine di ciascuna spedizione di ricerca, che potrebbe portarli a imbattersi in creature uniche come Pokémon alfa e Pokémon regali, torneranno alla base per prepararsi all'incarico successivo. Durante le escursioni di ricerca, avranno inoltre la possibilità di fermarsi ai campi base, che non solo costituiscono il punto di partenza delle spedizioni, ma sono anche molto utili per riposarsi, rimettere in salute i Pokémon oppure fabbricare strumenti utilizzando il banco per il fai-da-te."

"Inoltre, grazie ai nuovi contenuti introdotti con l'ultimo aggiornamento gratuito, il viaggio a Hisui prosegue per i fan di tutte le età, anche dopo aver completato il primo Pokédex della regione e dopo aver contribuito al successo del Team Galassia. Aggiornando il titolo, i giocatori possono infatti accedere a La nuova alba di Hisui, una missione in cui dovranno indagare su delle misteriose comparse massicce di Pokémon in giro per tutta la regione. Avranno anche l'opportunità di sfidare potenti avversari come Pokémon leggendari e Capitani, ampliando ancora di più le loro esperienze nelle lotte Pokémon."

