Leggende Pokémon: Arceus, la recensione dell'attesa evoluzione dei mostri tascabili

Perché la si parla del più ambizioso capitolo della serie mai sviluppato, che potrebbe rappresentare un vero e proprio nuovo inizio per i mostri tascabili di Nintendo. Sarà andato tutto come previsto? Scopritelo nella recensione di Leggende Pokémon: Arceus .

Se siete riusciti a mantenere le distanze dai clamorosi leak dei giorni scorsi, allora sappiate che questa recensione di Leggende Pokémon: Arceus è un porto sicuro. Non verrà anticipato nulla sulla storia e anche alcuni contenuti di questa innovativa "Pokémon experience" potrete scoprirli da soli il 28 gennaio 2022, quando il gioco arriverà finalmente in esclusiva su Nintendo Switch.

È un peccato, quindi, che Game Freak non abbia deciso di fare un passo in più e doppiare i dialoghi del pittoresco cast di personaggi che andremo a incontrare nel corso dell'avventura. Passino gli ormai arcinoti versi a 8-bit dei pokémon, ma Leggende Pokémon: Arceus in un certo senso tradisce la sua natura tecnicamente retrograda proprio quando i personaggi aprono bocca ma a dar loro voce ci sono solo testi da leggere.

Abbiamo anche apprezzato l'implementazione di un ciclo giorno/notte , che va a influenzare non solo l'illuminazione, ma pure la fauna e in misura minore il gameplay, e il randomico sistema atmosferico che apporta qualche piccolo ma delizioso dettaglio visivo, come gli shader sugli indumenti bagnati o i realistici effetti sonori di pioggia e vento. Su questo aspetto, vale la pena sottolineare che la colonna sonora è una delle migliori che abbiamo potuto ascoltare in tanti anni di Pokémon, ma è anche ben dosata, e spesso sostituita dai soli effetti ambientali che contribuiscono a un generale senso di coinvolgimento.

Il risultato è quindi un orizzonte visivo soddisfacente che permette di riconoscere i pokémon e le risorse in lontananza, ma anche una scorrevolezza del gameplay che ben si sposa con la libertà di movimento concessa al giocatore, specialmente una volta sbloccati i pokémon cavalcabili come Wyrdeer o Basculegion, che consentono di attraversare le enormi mappe in soluzione di continuità, senza fastidiosi rallentamenti o scenette d'intermezzo. Le varie aree sono quindi separate alla maniera di Monster Hunter, con il Villaggio Giubilo che fa capo alle altre mappe. All'interno di ciascuna di esse si può poi viaggiare rapidamente tra gli accampamenti, e i caricamenti sono fulminei.

Purtroppo la bassa risoluzione delle texture e l'aliasing invadente sporcano l'immagine spalmata sul TV fino ad abbruttirla più del necessario. Il rovescio della medaglia sta nella fluidità, che i primi trailer suggerivano essere a dir poco claudicante e che invece, nel codice finale, si è rivelata più che apprezzabile. Il motore grafico perde pochissimi fotogrammi, e solo in rari momenti di affollamento. È chiaro che quelli di Game Freak siano dovuti scendere a più compromessi del dovuto per mantenere questa stabilità, risparmiando su texture e filtri per arginare gli inevitabili problemi di fogging e pop-up, che sono presenti, ma molto meno marcati rispetto alle Terre Selvagge di Pokémon Spada e Scudo.

Togliamoci subito questo sassolino dalla scarpa, vi va? Leggende Pokémon: Arceus non è un gioco brutto a vedersi, ma non è comunque all'altezza del seppur limitato hardware su cui gira. Che i ragazzi di Games Freak non siano esattamente dei mostri sotto il profilo tecnologico dovremmo ormai saperlo tutti, ma che da una serie con le risorse di Pokémon nel 2022 ci si aspetti di più è abbastanza lecito. Fatta questa premessa, il colpo d'occhio, in alcune circostanze, è convincente. Giocando in portabilità su Switch OLED , lo schermo restituisce colori sgargianti e vivaci che impreziosiscono ogni modello o scenario, ed è sicuramente il modo migliore per godersi l'esperienza. Sullo schermo di un normale TV, infatti, la risoluzione maggiorata mette fin troppo in risalto la povertà del motore grafico, a fronte di una direzione artistica che abbiamo, invece, molto apprezzato.

Pokémon 2.0

Leggende Pokémon: Arceus, Starly e Bidoof a zonzo per la Landa Ossidiana

Che cos'è Pokémon? Insomma, cos'è che lo definisce rispetto a tanti altri GdR di scuola nipponica? Questa dev'essere la domanda che si sono fatti a Game Freak mentre immaginavano il futuro della serie, e per risponderle hanno sicuramente guardato un episodio del cartone animato. In quelle scene in cui Ash Ketchum e compagni gironzolano liberamente per boschi, prati e radure, cercando i pokémon selvatici da registrare nel PokéDex, i ragazzi di Game Freak hanno trovato la risposta che cercavano. Svicolato dai binari e dalle costrizioni dei JRPG all'antica, Leggende Pokémon: Arceus è il gioco più vicino a quell'idea di avventura. E il comparto tecnico che abbiamo discusso più sopra contribuisce in maniera significativa alla sua riuscita: pur essendo antiquato, trasmette un feeling completamente inedito ai giocatori che sono cresciuti nei Percorsi dei titoli precedenti.

Possiamo assicurarvi che le sbavature summenzionate, come l'aliasing o le brutte texture, passano in secondo piano davanti alla composizione di un quadro che finalmente rispetta la fantasia che è sempre stata Pokémon fuori dai confini videoludici. Esplorare la Hisui del passato, nascondendosi nell'erba che ondeggia al vento per osservare i pokémon che pascolano indisturbati a pochi metri di distanza, è un'esperienza insolita e coinvolgente. Specialmente perché i mostriciattoli possono reagire alla nostra presenza nei modi più disparati: qualcuno potrebbe scappare, qualcun altro potrebbe avvicinarsi incuriosito, la maggior parte ci aggredirà a vista e noi saremo costretti a schivare le mosse in tempo reale. Se il nostro personaggio subisce troppi danni, finisce all'accampamento più vicino, perdendo alcuni oggetti nel borsello.

Leggende Pokémon: Arceus, se un pokémon si accorge di voi sarà più difficile catturarlo

Il Game Over non esiste e anche quando si esauriscono i pokémon a disposizione in un combattimento contro un mostro selvatico, il gioco si limita a chiudere lo scontro per restituirci il controllo del personaggio nell'ambiente 3D. Questo già la dice lunga sull'importanza che Leggende Pokémon conferisce alle battaglie. Esse sono praticamente secondarie e, a dirla tutta, potreste persino evitare pressoché ogni lotta eccetto quelle imposte dalla storia, che non sono sempre i tradizionali scontri con gli allenatori, anche perché in quest'epoca di allenatori veri e propri ancora non ce ne sono. Gli esseri umani hanno appena cominciato a studiare i pokémon, e la voluta superficialità del PokéDex, che offre molto meno informazioni rispetto al passato, riflette precisamente questo aspetto della narrativa.

Volendo, potreste semplicemente catturare i pokémon prima di uno scontro importante, andandoli a cercare del livello più opportuno. Nella maggior parte dei casi, non dovete neppure combattere per catturare un mostro. Basta tirare la Poké Ball - magari da nascosti e alle spalle, così aumentano le probabilità di cattura - e il gioco è fatto. In alternativa, indebolire un pokémon per catturarlo in battaglia è ancora un'opzione, ma non è la sola.

Leggende Pokémon: Arceus, Cyndaquil contro Munchlax

E anche il vostro approccio può essere più o meno tattico. Sarà più facile catturare determinati pokémon se prima li distrarrete o confonderete con gli strumenti appositi, come le leccornie che potete raccogliere in giro per la mappa o realizzare attraverso un semplice ma robusto sistema Faidate che consente, tra le altre cose, di fabbricare i vari tipi di Poké Ball o di sintetizzare Pozioni e Revitalizzanti.

L'esplorazione e la cattura dei pokémon sono i pilastri del nuovo corso e si intrecciano a doppio filo con una progressione liberissima fin da subito, ma al contempo sottoposta a una serie di paletti. Nel PokéDex del professor Laven troveremo una serie di obiettivi per ogni pokémon registrato che ci faranno guadagnare punti analisi col Team Galassia di cui facciamo parte: ogni soglia raggiunta si traduce in una promozione e, quindi, nel permesso di accedere alla mappa successiva. Una volta raggiunta una nuova mappa, potremo esplorarla liberamente in lungo e in largo fin da subito, ma la storia a un certo punto ci condurrà alla mappa successiva, a patto di aver raggiunto il grado necessario per l'ingresso.

Leggende Pokémon: Arceus, al Villaggio Giubilo troverete un emporio, un parrucchiere e altri servizi

L'altezza di questo "muro" dipende, in realtà, da come si gioca. Se ci si dedica frettolosamente alla sola campagna, catturando giusto i pokémon necessari a battere il boss di turno, senza dedicarsi neppure alle Richieste dei PNG, allora è pacifico che a un certo punto ci si dovrà fermare a raggranellare punti per una promozione. Se invece si rispetta la filosofia del gioco, catturando i nuovi pokémon in cui ci si imbatte e completando non tutti ma anche soltanto alcuni incarichi per ciascuno di essi, i punti analisi si fanno praticamente da soli e non si soffre alcuna restrizione. Il modo in cui si affronta l'avventura si riflette anche sulla longevità complessiva, naturalmente.

La discrepanza tra come Game Freak vorrebbe che giocassimo Leggende Pokémon: Arceus e il modo in cui effettivamente lo giochiamo è certo una questione spigolosa. Lo stesso sistema di combattimento si piega sotto questa prospettiva. I pokémon selvatici possono fare comunella e attaccarci insieme: noi potremmo averne ingaggiato uno soltanto per ritrovarci a lottare contro un altro paio di mostriciattoli che erano troppo vicini. In questi casi, la sconfitta è praticamente certa, ma non si tratta di uno squilibrio nel livello di difficoltà, quanto di un modo indiretto per dire al giocatore: trova un altro modo.