Sony London Studio su un gioco PS5 online: conferme e assunzioni

Sony London Studio conferma, sebbene in forma non ufficiale e diretta, il fatto di essere al lavoro su un gioco PS5 online di qualche tipo, cosa che emerge anche dalla nuova campagna di assunzioni che caratterizza il team first party di PlayStation Studios.

L'annuncio più recente riguarda vari Senior Character Artist da impiegare su questo nuovo progetto, che viene identificato proprio come "gioco online per PS5", sebbene non venga specificato meglio di cosa si tratti. Il ruolo in questione riguarda la costruzione di "un'ampia gamma di personaggi, skin, creature, armi ed equipaggiamenti", per quello che dovrebbe essere comunque un progetto di grosso calibro all'interno di PlayStation Studios.

Nell'annuncio di lavoro si parla anche di "un'opportunità unica di essere al centro della creazione delle prossime icone PlayStation", nientemeno, cosa che fa pensare alla possibilità di un cast di personaggi di rilievo, probabilmente in un gioco incentrato sul multiplayer, visti i riferimenti insistenti all'online.

D'altra parte, non è la prima volta che viene fuori la questione: già lo scorso dicembre il team London Studio cercava un lead online programmer sempre per un gioco online per PS5, mentre successivamente sono emersi ulteriori indizi sull'esistenza di un gioco live service per PS5 da parte del medesimo team, ovvero un GaaS, in attesa di ulteriori informazioni.