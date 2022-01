Huawei P50 Pro, P50 Pocket e lo smartwatch GT Runner annunciati

Huawei ha presentato nuovi modelli di smartphone e smartwatch che vanno ad evolvere la linea di prodotti dell'azienda cinese, in particolare con Huawei P50 Pro, P50 Pocket e lo smartwatch GT Runner.

Huawei P50 Pro è il nuovo flagship che si distingue per la fotocamera True to Life, con le nuove ottiche HUAWEI XD che promettono notevoli innovazioni anche grazie ai nuovi sistemi di elaborazione dell'immagine e resa dei dettagli HUAWEI XD Optics e HUAWEI XD Fusion Pro incorporati in un sistema di fotocamere a doppia matrice Dual-Matrix Camera.

Huawei P50 Pro

Alimentato da EMUI 12, il software di HUAWEI P50 Pro permette una nuova modalità di interazione incentrata sull'utente.

"La serie HUAWEI P è da sempre votata alla nostra passione per la fotografia e alla ricerca della migliore qualità, estetica ed esperienza fotografica." - ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia. - "Il nuovo HUAWEI P50 Pro rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell'eccellenza delle fotocamere Huawei, nonché un cambio di paradigma nella fotografia mobile, nell'estetica del design e nelle esperienze in tutti gli scenari. Incorporando HUAWEI XD Optics in uno smartphone per la prima volta, stiamo continuando a rendere possibile l'impossibile dando il via a una nuova era della fotografia per smartphone".

Huawei P50 Pro vanta un display da 6,6 pollici OLED a 120 Hz e risoluzione 2700 x 1228px, 450ppi, con processore Qualcomm Snapdragon 888 4G, certificazione IP68 e 8 GB di RAM con 256 GB di archivio espandibile con Scheda NM.

Huawei P50 Pocket è un elegante smartphone pieghevole con movimento a conchiglia, caratterizzato da un design particolarmente ricercato soprattutto nella scocca sul retro, dotata di varie fantasie simil-floreali e un display circolare secondario posto sotto il modulo fotocamere posteriore.

Huawei P50 Pocket

Anche il P50 Pocket si basa su uno Snapdragon 888 4G, EMUI 12, 8 GB di RAM e archivio da 256 o 512 GB, con display 6,9 pollici OLED a 120 Hz. Anche in questo caso grande cura è stata riposta nelle fotocamere, con il complesso posteriore che comprende una 40 MP True-Come, 12 MP Ultra Wide e 32 MP Ultra Spectrum.

"Per la serie HUAWEI P abbiamo continuato a esplorare le potenzialità di unire estetica, tecnologia e smart photography. Con HUAWEI P50 Pocket, abbiamo compiuto un ulteriore passo avanti in questo mondo e siamo riusciti a offrire un design pieghevole migliorato, così come una migliore esperienza fotografica per interazione più emozionanti e coinvolgenti", ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

Infine, Huawei Watch GT Runner è il primo smartwatch da corsa professionale da parte della compagnia cinese, progettato per "l'allenamento scientifico", a quanto pare. Il nuovo smartwatch Huawei offre un sistema di localizzazione molto accurato, un programma di allenamento scientifico e fino a due settimane di autonomia, sfruttando anche la nuova tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca HUAWEI TruSeenTM 5.0+, che offre monitoraggio dinamico della frequenza cardiaca e della SpO2.