Sony London potrebbe essere al lavoro su di un gioco live service per PS5

Sony London Studio pare essere al lavoro su di un gioco tripla A con elementi live service per PS5, almeno stando ad alcuni annunci lavorativi pubblicati dallo studio stesso. Meno noto di altri PlayStation Studios, Sony London ha realizzato titoli quali Blood & Truth per PlayStation VR, uno dei giochi più apprezzati tra quelli esclusivi per il visore VR di Sony, e i SingStar.

In molti degli annunci lavorativi attualmente disponibili, viene richiesta esperienza nello sviluppo e nel lancio di titoli tripla A e vengono considerati dei plus aver lavorato a un Game as a Service o "Ongoing" game e a un gioco con "online multiplayer combat".

Gli annunci non forniscono altri dettagli in merito al gioco in sviluppo, ma è abbastanza chiaro dove si vada a parare, almeno in termini di sistema di monetizzazione.

In una precedente indiscrezione, era emerso che Sony London starebbe lavorando a un gioco con elementi procedurali, informazione che non nega quest'ultima.

Attualmente la software house sembra contare 80 dipendenti, ma è chiaro che sia in espansione, almeno stando al numero di posizioni lavorative aperte. Difficile dire se il gioco in lavorazione sia per PlayStation VR2, visto il passato dello studio. Anche perché non si fa menzione di VR negli annunci. Comunque sia non si può mai dire.