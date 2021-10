PS5: il nuovo gioco di Sony London Studio potrebbe basarsi su contenuti procedurali

Sappiamo che Sony Interactive Entertainment London Studio è attualmente impegnato su un nuovo gioco per PS5, ma non sappiamo ancora di cosa si tratti, per cui ci affidiamo agli annunci di lavoro per cercare di carpire qualche dettaglio: proprio da questi emerge la possibilità che il nuovo progetto si basi su contenuti e mondi procedurali.

Qualche giorno fa è emerso che PlayStation London Studio è al lavoro su un gioco multiplayer in esclusiva, cosa che potrebbe associarsi anche al nuovo dettaglio emerso in queste ore. Uno degli annunci di lavoro pubblicati dal team riguarda la ricerca di un Procedural Technical Artist, un ruolo di per sé già piuttosto esplicito.

Nella descrizione del lavoro da svolgere, leggiamo inoltre: "Usare la conoscenza nella generazione procedurale dei contenuti per aiutare a costruire pipeline efficienti ed iterative nella creazione di art, materiali e contenuti tripla A per gli ambienti.

PlayStation London Studio, il logo del team britannico

Tra le informazioni aggiuntive, è richiesta anche una buona conoscenze ed esperienza con Houdini per la generazione di mondi procedurali, oltre a esperienza nel "sviluppo di art tecnici inclusi contenuti procedurali, shader, strumenti e ottimizzazioni".

Insomma, sembra piuttosto evidente che Sony London Studio sia molto interessata a sfruttare la generazione procedurale dei contenuti per la creazione del nuovo gioco, forse per la costruzione di mondi e ambientazioni. Non è detto che questi elementi si ritrovino all'interno del progetto in sviluppo, ma è probabile che vengano utilizzati in futuro dalla compagnia. In ogni caso, se davvero si trattasse di un gioco multiplayer, questo tipo di costruzione dei contenuti potrebbe trovare una facile applicazione.

Ricordiamo che tra I giochi più recenti sviluppati da London Studio ci sono Blood & Truth e PlayStation VR Worlds per PlayStation VR e SingStar: Ultimate Party.