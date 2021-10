Raise the Game Bundle: Far Cry 6 e Resident Evil Village in regalo anche con la Radeon RX 6900

L'offerta AMD Raise the Game Bundle, qui tutte le informazioni, non include più solo sistemi ma si è esteso all'acquisto della AMD Radeon RX 6900 XT, sia nella versione reference che in quelle custom, che garantisce gratuitamente Far Cry 6 e Resident Evil Village.

Con Far Cry 6, la potente AMD Radeon RX 6900 XT garantisce il 4K ad alto framerate, con il ray tracing attivo, grazie a ottimizzazioni per le schede AMD e grazie alla tecnologia FidelityFX Super Resolution, un upscaling che pur non facendo uso di intelligenza artificiale garantisce un ottimo rapporto tra qualità finale dell'immagine e guadagno prestazionale.

La possibilità di richiedere il codice dei giochi in omaggio sarà valida fino al 29 gennaio 2022. In questa pagina trovate la lista completa dei rivenditori che aderiscono all'iniziativa. Di seguito, invece, la lista di combinazioni idonee per il bundle, alle quali si è per l'appunto aggiunta la AMD Radeon RX 6900 XT in forma stand alone.