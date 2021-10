Offerte Amazon: ASUS Laptop A516JA, portatile da ufficio in sconto

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un ASUS Laptop A516JA, un portatile da ufficio. Lo sconto segnalato è di 120€.

Il prezzo pieno segnalato da Amazon è di 549€. Questo portatile da ufficio è però stato messo in sconto in modo regolare nel corso degli ultimi mesi, tra i 470€ e i 500€. Quella appena iniziata è però l'offerta migliore mai apparsa su Amazon. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Passando ai dati tecnici, l'ASUS Laptop A516JA è un portatile adatto per lavori d'ufficio. Dispone di un display NanoEdge anti-riflesso dai bordi sottili e un peso di soli 1,6kg. La tastiera è retroilluminata per un'ottima esperienza di digitazione. La tecnologia Asus SonicMaster promette una trasmissione audio "potente e coinvolgente". Monta Processore Intel Core i3-1005G1, scheda grafica integrata Intel UHD Graphics e RAM da 8GB, e aggiornamento gratuito a Windows 11. Include una webcam interna VGA e porta USB 3.2 Type-C. La memoria di archiviazione è da 256 GB SSD, per la massima velocità.

