AMD Ryzen + AMD Radeon Game Bundle: Far Cry 6 e Resident Evil Village in regalo con i sistemi AMD

L'iniziativa AMD Ryzen + AMD Radeon Raise the Game System Bundle permette di ottenere in omaggio l'imminente Far Cry 6 e il recentissimo Resident Evil Village con l'acquisto di portatili e desktop da gioco equipaggiata con la combinazione di alcuni processori selezionati delle serie AMD Ryzen 5000 o 3000 e delle AMD Radeon RX 6000.

La campagna promozionale AMD, comprende ovviamente i nuovi sistemi AMD Advantage con schermi ad alto refresh oltre a un sacco di nuovi sistemi equipaggiati per l'appunto con GPU e CPU AMD, ma coinvolge specifici retailer e solo alcuni OEM, cosa che ci porta a consigliarvi di controllare attentamente che un prodotto sia qualificato per l'iniziativa prima dell'acquisto. Fatto questo, cosa che presumo l'aver trovato prodotto che ci interessa, non resta che acquistare e riscuotere il coupon, che all'atto pratico corrisponde all'incirca a 100 euro di valore, per registrarlo sulla stessa macchina sulla quale vogliamo giocare a Far Cry 6 e Resident Evil Village.

Tra le altre restrizioni c'è il limite di un solo coupon per partecipante che deve essere maggiorenne, deve effettuare l'acquisto entro la mezzanotte del 31 dicembre 2021 e deve assicurarsi di riscuotere il coupon entro la fine della giornata del 29 gennaio 2022. Di seguito la lista delle combinazioni di CPU e GPU che rendono un prodotto qualificato per l'iniziativa.