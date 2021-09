Tencent e Netease perdono 60 miliardi di dollari di valore: la Cina stringe la presa sui giochi

Bloomberg riporta che Tencent e Netease, due grandi compagnie estremamente attive in ambito videoludico, hanno perso più di 60 miliardi di dollari di valore in quanto gli investitori temono che le nuove regolamentazioni del governo cinese possano bloccare l'industria dei videogame nella regione.

Ricordiamo infatti che i legislatori cinesi hanno richiamato i capi dell'industria con lo scopo di "istruirli a interrompere la loro 'concentrazione' sul solo profitto e lavorare per impedire che i minori diventino dipendenti dai giochi". Questo è quanto riporta l'agenzia di stampa di Xinhua.

I legislatori hanno anche detto che la Cina rallenterà le approvazioni di tutti i giochi online, secondo quanto indicato dal South China Morning Post. Queste informazioni hanno spinto a una vendita delle azioni da parte degli azionisti, che sono già tesi a causa di una campagna governativa della durata di dieci mesi finalizzata a tenere sotto controllo le industrie, l'e-commerce e i social media.

L'amministrazione di Xi Jinping sta conducendo una campagna simultanea per frenare la dipendenza tra i minori, ridurre la spesa crescente per oggetti virtuali e spingere i giovani verso "passatempi più produttivi". Proprio la settimana scorsa il governo ha rilasciato nuovi regolamenti per l'industria, compresa la limitazione della quantità di tempo che i bambini possono spendere giocando ai videogiochi (ora limitata a tre ore a settimana).

Tutto questo richiama alla mente quanto accaduto nel 2018, quando la Cina ha bloccato per dieci mesi l'approvazione di nuovi giochi. Tencent, all'epoca, aveva subito il primo calo dei profitti dell'ultima decina di anni e, a un certo punto, ha perso 200 miliardi di valore.

League of Legends: Wild Rift, uscita rimandata

Segnaliamo anche che League of Legends Wild Rift, uno dei giochi di punta di Tencent, non sarà pubblicato il 15 settembre come previsto, in quanto il titolo ha bisogno di "migliorare l'esperienza ludica". Ci saranno nuovi test a ottobre, ma non sono stati dati altri dettagli.