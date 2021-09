Crash Bandicoot compie 25 anni: bundle CRASHiversary disponibile

Crash Bandicoot compie oggi 25 anni. Tanti auguri Crash. Si tratta di un momento importante, visto che stiamo parlando del protagonista di uno dei primi platform 3D di nuova generazione della metà degli anni '90 (il primo, se consideriamo il solo mercato occidentale dove Super Mario 64 è arrivato leggermente dopo).

Per festeggiare è stato pubblicato un video celebrativo, che trovate di seguito, nonché il bundle CRASHiversary, che raccoglie tutti i titoli della serie.

Nel filmato, possiamo vedere Paul Yan e Avery Lodato di Toys for Bob che ripercorrono la storia del marsupiale più amato del mondo dei videogiochi.

Inoltre, ora disponibile in tutto il mondo su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X| S e Nintendo Switch, i fan possono "crashare" la nostalgia con il bundle CRASHiversary, diviso in cinque giochi Crash completi in un unico cofanetto, tra cui Crash Bandicoot N. Sane Trilogy più Crash Team Racing Nitro-Fueled e Crash Bandicoot 4: It's About Time.

Per partecipare alla festa per il 25 anni di crash, andate sul sito ufficiale del franchise.