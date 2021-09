Sony HT-A5000: tutte le caratteristiche di una soundbar pensata per il surround

In arrivo a inizio 2022, la soundbar Sony HT-A5000 è stata presentata in via ufficiale con tanto di caratteristiche dettaglia. Tra queste troviamo audio 5.1.2 canali, doppio subwoofer integrato, connettività completa e tweeter orientati in modo da massimizzare l'effetto surround e pensati per lavorare in combinazione con le tecnologie Vertical Surround Engine e S-Force PRO.

Lunga 1.210 centimetri, la soundbar Sony è pensata per massimizzare l'effetto surround sfruttando due altoparlanti orientati verso l'alto, pensati per dirigere il sonoro verso il soffitto e garantire un effetto riverbero avvolgente, e due tweeter orientati verso l'esterno, in modo da incrementare l'effetto surround che viene potenziato anche dal Vertical Surround Engine, una tecnologia proprietaria Sony, compatibile con Dolby Atmos e DTS:X, che punta a simulare l'effetto cinema grazie a un riverbero che riempie tutto lo spazio sopra alla testa degli spettatori. Il tutto sincronizzato perfettamente con i televisori Sony con la modalità Acoustic Center Sync che funziona con le serie Z9J, A90J, A80J e X95J.

La soundbar Sony HT-A5000 monta altoparlanti verticali e tweeter angolati per offrire un'esperienza sonora avvolgente

A supportare ulteriormente il surround, c'è anche la tecnologia Sound Field Optimization che valuta le dimensioni del locale e ottimizza il suono in base alle informazioni immagazzinate, tenendo anche conto dell'eventuale presenza e del posizionamento degli altoparlanti opzionali, subwoofer incluso. Inoltre, sia gli altoparlanti verticali che il doppio subwoofer integrato godono di tecnologia X-Balanced Speaker, pensata per amplificare i bassi e la pulizia del parlato. Infine c'è l'ormai immancabile supporto dell'intelligenza artificiale, nella forma della tecnologia DSEE ExtremTM che migliora l'audio dei file compressi e ripristina anche le frequenze danneggiate.

Purtroppo non abbiamo ancora informazioni sul prezzo ma sapremo presto qualcosa, vista l'uscita che, come abbiamo già detto, è prevista per l'inizio del 2022. Di seguito tutte le caratteristiche tecniche della soundbar Sony.

Scheda tecnica soundbar Sony HT-A5000