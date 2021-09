PS Plus: Hitman 2 può essere giocato tramite la versione gratis di Hitman 3, con vantaggi extra

Hitman 2, ovvero uno dei giochi incluso del PS Plus di settembre 2021, può essere giocato attraverso la versione gratis di Hitman 3, sfruttando così i vantaggi del nuovo motore grafico del gioco di IO Interactive.

L'informazione arriva direttamente dal team di sviluppo che, tramite Twitter, spiega questa sorta di "trucchetto". Come potete vedere poco sotto, per giocare Hitman 2 tramite Hitman 3, dovete:



Reclamare Hitman 2 su PS Plus

Scaricare Hitman 3 Free Starter Pack

Scaricare il Pass di accesso Hitman 2 Standard per Hitman 3

Giocare a Hitman 2 tramite Hitman 3

Dovete infatti sapere che i nuovi capitoli di Hitman di IO Interactive sono stati pensati come una sorta di "contenitore" dei precedenti capitoli. In questo modo, chi possiede tutti i giochi può giocarli in un solo pacchetto tramite la versione più recente, sfruttando anche alcuni vantaggi grafici aggiuntivi e vivendo così un'esperienza unica. Ovviamente, per IO Interactive è positivo che un giocatore sfrutti Hitman 3 per giocare a Hitman 2, poiché in questo modo sarà più facilmente spinto ad acquistare anche il terzo capitolo.

In ogni caso, si tratta di un "trucco" ufficiale e che non dà alcuno svantaggio, quindi non c'è motivo per non sfruttarlo. Alcuni utenti su Twitter segnalano che per eseguire tutti i passaggi è consigliabile sfruttare direttamente il PlayStation Store della console, evitando la versione mobile, che potrebbe avere problemi a riconoscere le varie versioni di Hitman.

Ecco tutti i dettagli su PS Plus e i giochi gratis PS4 e PS5 di settembre 2021.